美新聞主播母親遭綁案有進展 警方帶回1人問話

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國新聞主播母親綁票案出現最新進展，聯邦調查局（FBI）今天公布一批疑似犯嫌的照片後，有關當局隨後帶回1人進行問話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這名人士尚未遭到當局控訴。

綜合法新社和美聯社等外媒報導，今天稍早，FBI公布受害者南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）亞利桑那州土桑市（Tucson）住家大門監視器拍到的影像，其中可看到1人戴著僅露出雙眼的全罩式滑雪面罩，並企圖對監視器動手腳。

影像中的人被形容為「持有武器」。

然而，美國廣播公司（ABC）報導指出，沒有跡象顯示，遭拘留問話的人與監視錄影器拍到的是同一個人。

總長度不到1分鐘的影片沒有顯示事發經過，也無從釐清84歲的南西．賈斯禮是否仍活著。

南西．賈斯禮據信是於1月31日深夜或2月1日凌晨在自家中遭人綁架。她的女兒薩凡納（Savannah Guthrie）因在國家廣播公司新聞網（NBC News）「今日秀」（Today）擔任共同主持而頗具知名度，使案件在全美引發高度關注。

FBI先前表示，受害者家屬已收到勒索信件並被要求支付贖金。

有關當局表示，他們認為南西還活著，也說在案發地點大門找到的血跡確實來自受害者。

賈斯禮家3兄妹錄製影片，直接向帶走他們母親的人喊話。

搜救行動展開3天後，薩凡納與哥哥姊姊首次公開向帶走母親的人發出呼籲，說：「我們希望能聽到你的消息，我們也準備好聆聽。」

在這段錄影中，薩凡納表示家人已留意到媒體報導有關勒贖信的消息，但他們首先希望看到母親仍然平安的證據，他們說：「請和我們聯絡。」

隔天，薩凡納的哥哥再次呼籲表示：「無論是誰帶走了我們的母親，我們都希望能聽到你的消息。到目前為止我們還沒收到任何直接聯繫。」

接著過去這個週末，家屬又發布另一則影片，內容較為隱晦，也引發外界對南希下落更多的揣測。

薩凡納與哥哥姐姐一同在影片中說：「我們已經收到你的訊息，我們明白你的意思。我們懇求你現在讓我們的母親回來，好讓我們能與她團聚、一起慶祝。」她強調：「這是我們唯一能夠獲得安寧的方法。這對我們重於一切，我們願意付錢。」（編譯：蔡佳敏）1150211