美新設合資企業 明年1/22正式接手TikTok

記者賴韋廷／綜合報導

美國新聞網站「Axios」報導，短影音平臺TikTok（抖音國際版）母公司「字節跳動」，已和美國投資方簽署協議，將成立全新美國合資企業接手TikTok營運，並於明年1月22日正式易主，可望大幅降低美國民眾個資外洩與國家安全潛在風險。

報導指出，新成立的「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC），是由甲骨文公司（Oracle）、私募股權公司「銀湖」（Silver Lake）以及阿拉伯聯合大公國投資公司MGX共同持有，並各佔15%股份，包括5%股份尚未公布持有人在內，新投資方共持有50%股權。「字節跳動」則持有19.9%股份，以符合美國聯邦法律「中國大陸境內公司或個人不得超過20%」的明文規範。

報導指出，新合資公司將以獨立實體方式營運，對相關個資保護、演算法安全、內容審查與軟體保證等關鍵業務擁有決策權；此外還將負責「運用美國用戶資料重新訓練內容推薦演算法，確保內容推送不受外部操縱影響」，而甲骨文公司則將負責稽核、驗證營運是否符合國家安全規範。

美國總統川普曾於2020年第一任期間，要求「字節跳動」出售在美業務，而美國國會後於2024年通過《保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法》（PAFACA），規定若不出售，將禁止TikTok在美營運。川普重返執政後則持續透過行政命令，尋求出售方案；未來在明年1月22日完成所有權轉移作業後，可望讓這項爭論多時的議題就此落幕。

TikTok母公司「字節跳動」已與美國投資方簽署協議，將成立一家全新美國合資企業接手營運。（達志影像／路透社資料照片）