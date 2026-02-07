美新銳反無人機系統訓練 驗證整合戰力

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」3日報導，美國陸軍第1騎兵師砲兵旅所屬的第56防空砲兵團第6營，日前在德州胡德堡投入多款新銳反無人機系統進行實戰化示範訓練，展示官兵戰技與系統效能，肆應新型態戰場威脅。

民間AI無人機 支援模擬攻擊

報導指出，第6營官兵1月29日在胡德堡，投入美陸軍最新的所有反無人機系統，並操作無人機模擬發動攻擊，包含「低空、慢速、小型無人機綜合防禦系統」（M-LIDS）、電戰系統、AN/MPQ-64「哨兵」雷達等，驗證多系統協同能量，建構可靠反無人機戰力。

M-LIDS係美軍以M1277防地雷反伏擊車（MRAP）為載臺，裝備1具4面Ku波段雷達，以及1座整合光電感測器、「郊狼」反無人機飛彈、30公厘機砲XM914、M240B機槍的遙控武器站，為美陸軍新一代短程防空與反無人機主力。

美陸軍指出，本次投入2款無人機，包含由第1騎兵師砲兵旅旅部連的無人機模擬發動攻擊，檢驗防禦部隊的感測器搜索與追蹤能力，以及M-LIDS、電戰系統的反制作為，另外也有民間公司參與，提供搭載人工智慧技術的無人機，進行偵察、目獲，以及打擊任務，在協助美陸軍精進反無人機技術之餘，探索協同作戰潛力。

美陸軍投入M-LIDS，驗證反無人機戰力。（取自DVIDS網站）

AN/MPQ-64「哨兵」雷達提供大範圍偵蒐能量，為反無人機系統提供目標資訊。（取自DVIDS網站）

美陸軍運用M1277搭載電戰系統，提供額外的反無人機選擇。（取自DVIDS網站）

民間廠商提供搭載AI技術的無人機，模擬進行打擊、支援偵蒐任務，有助於探索協同作戰潛力。（取自DVIDS網站）