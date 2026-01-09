美新飲食指南打亂「台版」時程？ 衛福部長曝延第二季才公布 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

美國川普政府公布最新飲食指南，顛覆不少過去觀念，尤其美國新指南提倡食用紅肉與全脂乳製品等過去警告要少吃的食物。衛生福利部部長石崇良今（9）日揭露，國內的「每日飲食指南」今年也要修訂，原本第一季就要發布，不過既然國外又有新的資料，衛福部會再找國內專家一併參考，才不會又落後，加上農曆春節因素，新的發布時間將落在今年第二季。

根據外電報導，美國川普政府公布的最新營養指南，顛覆過往的飲食金字塔圖示，重新排列優先順序，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，且比以往更強調蛋白質，富含纖維的全穀類則被放在最底端。

且美國新指南當中，雖強調避免減少糖分與加工食品的攝取，卻提倡多吃紅肉、牛油與全脂乳製品，引發廣泛爭議。

石崇良下午出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式，會前接受媒體聯訪時，也針對相關議題發表意見。

石崇良表示，隨著科學進步，特別是越來越重視營養的研究，相關飲食指引一直在調整，像過去大家也認為全蛋不好，不要多吃蛋黃，但越來越多證據顯示，適合的攝取全蛋也是很好的營養來源。

再舉去脂牛奶為例，石崇良說，現在也告訴大家其實全脂牛奶也是重要的來源，重點還是要適量，不要偏廢。

石崇良指出，國內的「每日飲食指南」也會定期更新，剛好近期就要更新，本來草案預告今年第一季就要發布，但又有新的資料，為了不會又落後，衛福部會再找國內專家把國外資料當做參考，納入今年會發布的指引中一併參考。

國健署則表示，已於114年底完成新版「每日飲食指南」草案修訂，後續將同步檢視包括美國在內之最新國際飲食指南與各專業學會立場，進行系統性比較與科學證據評估，並召開專家會議，從我國飲食型態與不同年齡／族群（如兒童、成人、長者）之需求出發，審慎研議我國指南是否需要調整，預計於今年完成定稿作業，並同步加強宣導與推廣，協助民眾在日常飲食中做出更健康的選擇，進一步守護國人的長期健康。

