美新飲食指南顛覆認知 石崇良揭台灣版時程

▲衛福部長石崇良提到，國內的「每日飲食指南」預計在今年第二季公布。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 美國政府公布最新飲食指南，衛福部長石崇良今（9）日表示，國內「每日飲食指南」將於今年修訂，而現在國外有新的資訊，會再納入參考，並跟專家討論後，可能會在第二季公布。

對於美國飲食指南更新，石崇良今日受訪時提到，隨著科學的進步，也愈來愈重視營養相關的研究，因此健康或飲食指引也持續調整。他表示，先前都覺得蛋不好、不要多吃，可是證據也呈現適當吃全蛋是很好的營養來源。

石崇良指出，還有以往習慣去脂牛奶，但實際上全脂牛奶也是重要的營養來源。他認為，重點就是適量，不要偏廢。

廣告 廣告

石崇良提到，國健署有所謂的「每日飲食指南手冊」定期會更新，而近期也會再做討論，也剛好有新的科學證據，會再找國內專家將新的國外資料納入參考，做為修訂新版的資訊。

石崇良說，新版的「每日飲食指南手冊」預計可能會於第二季發布。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美最新飲食指南提倡紅肉、全脂乳！台灣要跟進嗎？營養師解答

20多歲男胸部有青春痘！擠破竟長出「大蜈蚣」 醫揭原因

台灣成超高齡社會 長照3.0計畫今年上路「給付再擴大2類人」