美新飲食指南鼓吹吃紅肉、全脂乳？! 營養師揭自打嘴矛盾

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

美國川普政府公布最新飲食指南，引發關注，因為新指南一方面呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖，一方面又提倡食用紅肉與全脂乳製品等過去警告要少吃的食物。中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華今（9）日受訪時直言，該份新指南存在矛盾，一方面「更接地氣」、一方面卻又「自打嘴巴」，她強調，各國飲食指南僅適合自己國人，台灣方面不必跟進。

根據外電報導，美國川普政府公布的最新營養指南，顛覆過往的飲食金字塔圖示，優先順序被重新排列，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，且比以往更強調蛋白質，富含纖維的全穀類則被放在最底端。

美國的新指南當中，強調嚴格減少糖分與加工食品的攝取。但對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡，則引發廣泛爭議。

黃翠華說，美國這份新飲食指南，跟學術研究結果「滿相反的」，但要強調的是， 這是美國給美國人的飲食指南，每五年修一次，在台灣，衛福部也常修正飲食指南，預計明年就會再修，每個國家民情、飲食習慣文化不一樣，各國的飲食指南只適合該國人民參考。

黃翠華分析，美國新飲食指南有好的方面，首先是捨棄過去「老唱高調卻做不到」的問題，舉蛋白質為例，美國過去的每日建議量為每公斤體重約0.8公克，幾乎是腎臟不好的人的指引，讓過去的建議量常陷入「是拿來看的、不是拿來用的」的批評，此次改變就很接地氣，改為1.2至1.6公克的蛋白質，趨近美國人的真實飲食習慣。

值得讚揚的還有，黃翠華說，美國新飲食指南嚴格限制高度加工品及添加糖，相信亞洲人都有過經驗，從美國買回來的巧克力甜到不行，且美國人甜食也吃得很多、很可怕；而食品添加物 只要超過5個以上，就是超加工食品，許多食品成份表上滿滿民眾看不懂的化學成份，也與慢性發炎有關。限制這二部分就值得大力鼓勵。

黃翠華表示，營養師公會也在倡議國內該針對超加工食品能有更明確的標示，政府未來可能朝「紅綠燈」的警示方式，讓民眾更容易看得懂，超加工食品就是「紅燈」；而針對添加糖的限制，台灣也在努力中。

不過，黃翠華認為，美國新飲食指南提倡食用紅肉，就很衝突，一方面說紅肉不用禁，一方面又建議飽和脂肪的建議量在10%以下，根本自己左手打右手，自打嘴巴，且大量流行病學研究都顯示，不只加工肉品會增加大腸癌風險，吃100百克紅肉也會增加大腸癌風險，研究太多了！

