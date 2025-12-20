美新「傳奇級」巡防艦曝光 未含垂發系統

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍部長費蘭11月宣布「腰斬」星座級巡防艦計畫，改以美國海岸防衛隊巡邏艦傳奇級為基礎設計。費蘭並於19日宣布，由杭亭頓·英格爾斯公司(HII)負責新型巡防艦的開發，並釋出3D渲染圖。與星座級相比，新的傳奇級更小、更靈活，也取消了垂直發射系統，但船頭的新平台可能也保留了擴充安裝類似武器的空間。

軍聞網站「USNI News」報導，費蘭和美國海軍作戰部長考德上將(Daryl Caudle)昨日在X正式宣布，新型巡防艦將以海岸巡防隊的傳奇級為基礎設計。費蘭表示，將以戰時狀態交付，以充分發揮美國工業的基礎力量，會透過競爭、問責和踏實的鋼鐵產量達成目標。

廣告 廣告

報導指出，海軍官員表示，考慮將首艦建造合約獨家授予給HII公司，以達到最快交付的目標，後續艦才會進行公開招標；海軍曾進行依樣評估工作，確認短期內需要哪些艦艇負責主力艦的低優先級任務，從而縮小了新行船艦的需求量。

報導說，新的設計可容納約140名船員，海軍官員並透露，海軍對其設計僅有少數改動，包括在開放式甲板裝載貨櫃式任務模組。

軍聞網站「The War Zone」報導，根據3D渲染圖，傳奇級取消了垂直發射系統，改於船尾的甲板平台設立飛彈發射器，很可能是MK-70貨櫃式發射系統，其裝載與16枚NSM反艦飛彈的發射器類似。其他可見的武裝，則僅有一具海公羊近程防禦飛彈和一門艦砲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美國賣武器有特殊偏好？王臻明：台灣近期買到的都是「這類型」

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

「雄鷙專案」昨首次驗證射擊 IDF戰機發射空射雄三反艦飛彈測試彈

千呼萬喚始出來！ 我國首架F-16 BLK70戰機在美滑行測試畫面曝光

