美新一波伊朗關稅手段中國首當其衝 北京對德黑蘭石油依賴程度有多高

川普針對伊朗貿易關係祭出新制裁，中國由於大量採購伊朗原油，恐將蒙受新一波挑戰，圖為油輪駛入中國港口，準備進行卸載作業的畫面。（資料照片／美聯社）



近日隨著反政府示威聲浪不斷升高，德黑蘭當局鎮壓手段也漸趨極端，從而使美國總統川普透過社群平台發文，宣布將對所有和伊朗有商業往來的國家，課徵25%的關稅，雖然該手段適用於全球各國，然而大量採購伊朗石油的中國，無疑將面臨新一波衝擊，使北京除了10%對等關稅、10%涉及芬太尼藥品的關稅之外，對美貿易出現新的阻礙。

川普對伊朗貿易夥伴祭制裁 中國首當其衝

德國之聲（DW）指出，雖然川普（Donald Trump）在貼文之中，宣布針對與伊朗貿易關係祭出25%關稅的措施「是最終且具決定性」的指令，不過白宮目前並未公布正式文件，也並未說明川普宣布新措施的法源依據。

報導表示雖然川普新命令適用於全球各國，但實際上與伊朗的主要出口對象，僅包括中國、阿拉伯聯合大公國與印度等，因此具有一定程度的針對性，中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過社群平台X，強調中方「反對無差別加徵關稅」，並且對於任何「非法單邊制裁」以及長臂管轄的行為都強烈反對的立場，聲稱將會採取一切必要措施，維護合法權益。

民間煉油廠大量採購伊朗石油 占比達到進口總量的13.4%

路透報導表示，中國除了是委內瑞拉石油的最大買家，也大量進口俄國原油，更是伊朗絕大多數出口原油的買主，近年來透過向受到美國制裁產油國採購原油，成功壓低了能源成本，但也因此面臨供應穩定性的挑戰。

根據歐洲調查公司Kpler數據，中國買家在2025年採購的伊朗石油，占了伊朗總出口量的80%以上，且平均每天購買量為138萬桶，占了中國每日透過海運進口石油約1027萬桶的13.4%。雖然該比例並不低，但是根據貿易商以及專家說法，中國大型國有石油公司自從2018年、2019年以來，就開始避免採購伊朗石油，因此主要購買者是俗稱「茶壺」的民間獨立業者，且大部分集中在山東省境內。

報導指出，由於伊朗原油價格往往遠低於其他未受制裁產油國的產品，因此廣受中國小型民間煉油業者青睞，「茶壺」煉油廠的產量約占中國整體產能將近四分之一，不過中國國內近期對於精煉石油產品的需求不振，讓這些民間業者獲利能力受到擠壓，甚至在虧損的狀態之下維持運作。

伊朗石油究竟有多便宜 讓中國煉油廠趨之若鶩

根據石油交易人士說法，從去年12月起，伊朗輕質原油（Light crude）售往中國的價格，每桶比國際指標布蘭特原油（ICE Brent Crude）便宜約8美元至10美元，在去年9月時，折扣則在6美元左右，因此對於小型民間煉油廠而言極具吸引力。

不過為了躲避制裁，中國所進口的伊朗石油，通常會被貿易商標註為其他國家的產品，例如馬來西亞或是印尼，且中國海關的數據更顯示，自從2022年7月以後，中國就未曾進口任何伊朗的石油，凸顯出前述規避制裁手法，似乎已成為常態。

