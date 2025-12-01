美方下令軍購？顧立雄：籌購有助防空目標項目

國防部長顧立雄。資料照



總統賴清德近期於國安高層會議後宣布1.25兆的國防特別預算，遭質疑是「由上而下」，由美方協調高層下令，軍方依指示辦理，對此國防部長顧立雄今（12/1）日駁斥，若是指「台灣之盾」，國軍一直以來不斷提升防空系統的能力，凡有助整體防空目標能力達成，都是未來籌購的潛在項目。

總統賴清德近期於國安高層會議後宣布1.25兆的國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）隨後也透過官方臉書表示支持。媒體質疑軍購由美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理。

立法院外交及國防委員會今（12/1）邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。他首先針對軍購項目回應，已經與美方初步溝通，在美方尚未知會國會之前，不便對外公開說明。

針對媒體質疑特別預算有別於傳統軍購「由下而上」，這次是由「上而下」，顧立雄指出，若是「台灣之盾」，國軍一直以來不斷提升防空系統的能力，對於任何能增加重層攔截網，有效透過AI輔助整合相關的感知系統來提高攔截力，特別是相關的指管決策系統，都是未來籌購的潛在項目。

提及未來的軍購項目，顧立雄表示，國防部在擬定所需的軍購、委製或商購項目時，主要的依據是未來的作戰需求以及科技發展的趨勢，一切都是基於專業評估和未來戰場環境的考量。

國防部今（2025）年4月通過戰鬥加給和志願役加給增加新制，國民黨立院黨團再推「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院三讀通過，但因齊頭式加薪影響將官流動及人力配置，國防部持保留態度，最終並未編入115年度總預算中。

顧立雄重申，相關的加給調整都在整體規劃項目之一，主要考量每個任務的性質、繁重的程度、艱難性、專業性等。例如無人機，就會涉及戰鬥部隊定義，若符合戰鬥部隊定義，國防部都會爭取領取戰鬥部隊加給，更公平地反映第一線官兵的實際付出與任務壓力。

