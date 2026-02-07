美方下軍購通牒！來不及恐延宕逾1年 吳思瑤：在野黨別陷國家於不義

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺8年1.25兆國防特別條例，國防部昨（6）日表示，美政府已就3項軍售案向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日，我方需於3月31日支付首期款。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日直言，如果沒有辦法履約，「絕對會讓台灣被迫要重新再走一次程序」，可能會延宕長達1年以上，希望在野黨能展現給國際社會，台灣的國會不會自陷自己的國家於不義，台灣的國會不會置全體國人的安全於不顧。

藍白在程序委員會10度封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連付委審查都不讓。並在上個會期的最後一個工作日，再度擋下政院版國防特別條例。

國防部昨天表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款，國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署導致全案取消。

「台灣的安全每天都在跟時間賽跑，台灣不能等」，吳思瑤今天受訪時指出，俄烏戰爭後各國都在搶購軍備，台灣好不容易可以擠入美方軍購的期程，為什麼不把握機會？她直言，如果這一次的簽約跟付款的期程沒有履約，台灣的國會沒有批准，沒有進行相關條例跟預算的審查，「絕對會讓台灣被迫要重新再走一次程序」，可能會延宕長達1年以上。

吳思瑤直呼，世界各國都在強化國防，為什麼台灣的國會要自斷自己國家安全的軍費建置呢？這段時間，美方也非常積極的在進行遊說，除了美方在努力外，執政團隊也在加緊地向社會對話、向國會溝通。

吳思瑤表示，民眾黨已經提出拼裝車打三折的軍購條例，國民黨似乎也會跟進自提版本，但再次呼籲，「立法院是監督執政，立法院不是自己執政」，立法院沒有能力、沒有專業，也沒有憲法的賦權，可以編列預算採購武器，這不是立法院應當做的事，立法院就好好審查預算跟監督執政。

吳思瑤直言，實在不敢期待國民黨的軍購條例，現在還沒有看到版本，但立法院就是沒有提出軍購跟自行編列預算的憲法賦權，立法院不要成為違法院，也不要捨近求遠，趕快審查行政院版的軍購條例，趕快就期程上向國際社會展現，台灣的國會不會自陷自己的國家於不義，台灣的國會不會置全體國人的安全於不顧，這才是在野黨現在要做的事。

「不要丟包政院的版本，不要自己想要割稻尾」，或是自己想要有樣學樣自提拼裝車式的軍購條例，吳思瑤說，這些都不必要，而且又違憲上癮。

但在期程上，吳思瑤坦言，藍白上會期在程序委員會就阻擋了10次，新會期因為年節的關係，可能3月中才能正式開會組成委員會，就期程上來算，就算新會期能夠付委審查，時間也非常緊繃。且吳思瑤預判，立法院的期程恐怕會持續受阻，所以期待國防部遊說美方爭取展延，能夠獲得一些較長的時間，在爭取展延的過程中，台灣社會凝聚共識，一起向在野黨喊話，不要陷自己的國家安全於不義，不要再阻撓軍購了。

