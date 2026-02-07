美方下軍購通牒 綠委憂條例未審軍購恐延宕 藍委籲說明採購內容

針對美方就國防特別預算中的三項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，民進黨立委擔憂，若國會持續阻擋國防特別條例的審查，相關對美軍購恐會延宕1年以上，呼籲在野黨趕快審議國防特別條例；國民黨立委則說，國民黨未阻擋軍購，也無意弱化國防，但新台幣1.25兆元的國防預算內容不清不楚，必須說清楚採購項目，而不是道德綁架。

國防部表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，但因國防特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

對於美方下軍購通牒，民進黨立委吳思瑤表示，如果這一次對美軍購簽約期程台灣沒有履約，台灣國會沒有批准、審查，絕對會讓台灣被迫重新再走一次程序，軍購延宕會長達1年以上，她呼籲在野黨儘速讓國防特別條例付委審查。吳思瑤說：『(原音)如果國會踐行民主的程序，不要阻擋軍購條例的審查，整個軍購的審議一定可以從從容容、游刃有餘，而不是現在時間壓縮再壓縮，壓縮審查的期限，不就會變成匆匆忙忙、連滾帶爬了嗎？』

國民黨立委吳宗憲則說，國民黨未阻擋軍購，也無意弱化國防，但新台幣1.25兆元軍購內容不清不楚，且根據民眾黨主席黃國昌訪美後發現1.25兆元國防特別預算中，僅有約3,500億涉及美方公布的五項軍購，其餘9,000億元用途不明，執政黨應說明清楚，而不是道德綁架在野黨要求背書。吳宗憲說：『(原音)所以今天不是國民黨、民眾黨在擋美國所開出的清單，而是民進黨把民進黨開出的清單只是一小部份，他卻綁了莫名其妙的一大筆錢，今天這一大筆錢大家說怎麼可以過，因為毫無根據，他就拿美國的清單來綁我們、道德綁架。你有兩個做法，你把它刪成3,500億元，當然我們就ok，第二個做法就是告訴我們另外這9,000億元實際是什麼，你採購你不能亂採購。』

台灣民眾黨主席黃國昌7日在市場掃街拜票時則受訪指出，美方向台灣提出的發價書品項也有列在民眾黨版的軍購條例中，只要是台灣需要的，民眾黨就會支持。至於國民黨傳出也可能自提軍購條例，黃國昌則說，作為國內主要的政黨，自提軍購條例很合理且正常。(編輯：宋皖媛)