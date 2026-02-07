美方下通牒！ 3軍售案3/15到期 國防部：爭取展延
台北市 / 綜合報導
行政院提出1.25兆國防特別預算條例草案，至今仍舊卡關尚未付委審查，國防部昨(6)日表示，美政府就3項軍購案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今(2026)年3月15日，若立法院無法推進審議，導致我方未能在效期內簽署，恐面臨全案取消風險，目前國防部積極爭取展延，綠委也呼籲儘快通過，對此，民眾黨團回應，3項軍購案都在民眾黨提出的預算版本中，至於國民黨則說還在評估是否自提版本。
一聲巨響伴隨濃濃白煙，這是M109A7帕拉丁自走砲威力，美國川普政府去(2025)年12月批准對台軍售，其中項目就包含這項，只不過國防部發出新聞稿。美方政府正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日，依軍售作業制度，若未能獲得美方同意，展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款，但目前1.25兆國防特別預算，仍舊卡關尚未付委。
立委(民)吳思瑤說：「簽約期程跟付款的期程，台灣沒有履約，台灣的國會沒有批准，沒有進行相關條例跟預算的審查，絕對會讓台灣被迫要重新再走一次程序。」立委(國)王鴻薇說：「有需要的話，那我們加速來做審查，(國民黨)是不是要自己提版本，那當然因為我們基於慎重考量，我們還是希望由這個黨中央的智庫來做協助。」國民黨還在評估是否自提版本，而民眾黨則回應。
三項軍售案均是本黨團所提特別條例涵蓋內容，且法案已於今年1月送交委員會待審，總統賴清德說：「希望立法院國防特別預算，中央政府總預算，能夠如期審查，如期通過，不能夠再耽擱，耽擱一天就讓國家多曝險一天。」總統賴清德春節前勗勉，也再度喊話朝野。
而美國民主黨、共和黨參議員發出聯合聲明，對賴清德總統的特別國防預算，仍在立法院受阻感到深感失望，敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資。國民黨則重申「支持合理的軍購預算」、「不要被民進黨政府誤導」，立法院新會期，勢必再度上演預算攻防戰。
