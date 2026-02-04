美方不滿擋軍購！柯文哲怒「美國不是民進黨的藉口」：不要再拿美國來肖

記者楊士誼／台北報導

藍白兩黨多次阻擋軍購，已經引起美方不滿，更有參議員發文批評在野黨杯葛預算。民眾黨前主席柯文哲今（4）日表示，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」，有什麼問題他們會跟華盛頓直接溝通，以後不要再拿美國來「肖」，也會跟AIT密切聯絡。

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）發文撂下重話，指出台灣反對黨大幅刪減國防預算「我感到很失望」。他強調，最初的提案是為迫切需要的武器系統提供資金，在中國威脅日益加劇的情況下，台灣的立法院應該重新考慮。日前訪台的民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也表示，削減國防預算會損害對關鍵武器系統的投資，面對中國的威脅不斷加劇，台灣立法院應該重新考慮。

廣告 廣告

民眾黨下午舉行「眾馬奔騰 萬眾同欣」台灣民眾黨春節小物開箱記者會，柯文哲在接受媒體聯訪時表示，黃國昌也跑到美國直接溝通，事實上如果美國國務院將軍購送到國會「我們都同意啊」，剩下一些細節再檢查一遍即可。他認為法案也可以再修正，如果美方繼續通過軍購，能否按照流程繼續審等。柯文哲隨後話鋒一轉，稱「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」，有什麼問題他們會跟華盛頓直接溝通，以後不要再拿美國來肖，也會跟AIT保持密切聯絡。

對於中配立委李貞秀的國籍爭議，柯文哲稱，按照目前的憲法跟兩岸條例，中配根本不是外國人，就不是外國人要怎麼放棄國籍？他強調，賴清德「政權」應把SOP、Flow chart流程圖公布。李貞秀要放棄國籍也被拒絕，陸委會主委邱垂正還要她努力一點，要怎麼努力？而中選會跟大法官頒當選證書，內政部要不要跟中選會喬一喬？「不要逼死人民，請賴清德政權清楚講出來要怎麼做」。另對於被點名參選高雄市長一事，柯文哲則無奈表示「不要一直分派工作給我好不好？」

更多三立新聞網報導

被徵召選新北！黃國昌春聯寫「一馬平川」喊：新年不要有太多政治聯想

徐巧芯大姑洗錢案杜秉澄怨遭切割 曝和柯文哲一起被關「有人來救我嗎」

黃國昌喊在野黨目標「打下高雄」！尹立點出關鍵嗆爆：政治地盤的分贓

李貞秀進立院影武者曝光！她喊話國安單位應調查民眾黨中配計畫

