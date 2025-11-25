美方主動提議！陸外交部回應習川通話 稱氛圍「友好具建設性」

日本首相高市早苗近日「台灣有事」論，引起大陸強烈不滿，中日外交烽火目前仍持續延燒。早些時候，美國總統川普先後與大陸國家主席習近平及高市早苗通話，通話內容受到外界高度關注。有記者詢問，習川通話由誰主動提議進行，大陸外交部發言人毛寧表示，此次通話是由美方發起的。

大陸外交部發言人毛寧表示，通話是由美方發起的。（資料照／《美聯社》）

大陸外交部25日舉行例行記者會，關於24日晚大陸國家主席習近平同美國總統川普通話，有記者詢問該次通話是由大陸主動提議還是美方要求進行的？

大陸外交部發言人毛寧表示，川普第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。據了解，此次通話是美方發起的，通話氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

據報導，習近平與川普於24日晚間進行長達一個小時的通話。本次通話是繼兩人在南韓釜山會談達成貿易休戰協議以來，首次直接接觸。就在通話結束後幾個小時，川普又與高市早苗通話。高市表示是川普主動連繫她，但關於是否其「台灣有事」論為本次通話議題時，高市僅表示，「詳細內容不便透露」。

有學者認為，川普與高市的通話意在「提醒」高市，希望東京在台灣問題表示上「降一點溫」，避免衝擊川普想達成的中美「大交易」。

