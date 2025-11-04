美方也不看好海鯤號11月能交艦？邱毅曝3大弊端：黃曙光嚇得掛冠求去

​潛艦國造原型艦「海鯤號」依照合約，台船必須於今年11月交艦，但外傳海鯤目前仍在執行系統整合中，恐無法依約交艦。國防部長顧立雄日前也坦承11月交艦確實具有很大挑戰性。對此，前立委邱毅在臉書發文指出，就連美國智庫都不看好海鯤號，更點出海鯤號存在3大弊端，恐怕要成為最大的爛尾了。​



​潛艦國造原型艦海鯤號是否能依約在11月交艦，備受外界關注，不過依照目前所揭露的進度，恐怕難上加難。顧立雄日前受訪坦言，目前海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調教階段，「我對於潛艦最後能建造完成是有信心的」，只是相關作業需要時間，因此要在11月完成確實具有很大挑戰性。

對此，邱毅指出，就連美國智庫研究員撰文指出海鯤號存在3大弊端，第一，管理不善。第二，資源不足。第三，合約內鬥。合約內鬥指的就是合約商和海軍高層因利益擺不平的鬥爭，這個利益糾葛連總召集人黃曙光都嚇得掛冠求去。

​邱毅提到，​這個月海鯤號要做浮航測試，接下來還有淺海潛航、深海潛航、操雷射擊等測試，看起來都過不了關，如果真如此，海鯤號就胎死腹中，後面的7艘後續艦也玩完了。

​邱毅質疑，這會是海軍史上最大的弊案嗎？現在養老院𥚃的監委不敢查，但裡面的貓膩實在太多，海鯤號花了520多億，比日本蒼龍級或大鯨級潛艦花的更多，這一比較就現形了，真相就是上下交征利的貪腐吧。

