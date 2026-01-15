美方光速打臉 周玉蔻揪關鍵轟黃國昌不知死活：說話不算話，找死吧！

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌自華府抵台後，表示反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈。資深媒體人周玉蔻說，美國人或許很天真、善意，但你敢公然搞他，說話不算話，找死吧！不知死活。

周玉蔻轟黃國昌，不知死活。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

對於黃國昌返台記者會的說法。根據中央社報導，美國國務院對此指出，強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎台灣於2030年將國防支出占比提高到GDP的5%。

政治評論員張益贍說，黃國昌記者會一句「赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例」，不只AIT發文支持賴清德，現在連美國國務院都站出來支持台灣增加軍費！感謝國昌老師，為台灣國防「犧牲小我，完成大我」！

周玉蔻則直言，美國人或許很天真、善意，但你敢公然搞他，說話不算話，找死吧！你黃國昌和民眾黨跟美國人玩事前說好、事後翻盤的低級遊戲？是吃了熊心豹子膽嗎？

周玉蔻痛斥，這種在野黨丟中華民國的臉不說，谷立言是美國國務院正式指派來台的「大使」，你黑手段搞人家，人家他是吃素的嗎？真相就是。千般萬求，我們願意支持啊，但你（你們）要讓我們了解詳情啊？

然後，人家依約定安排了，各單位也誠懇做了簡報了，你回來「冰的」（翻桌的台語）、說話不算話！周玉蔻轟黃國昌，不知死活。

