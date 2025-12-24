美方公布對台逾3500億軍售 江啓臣稱「罕見」：國會沒有壓力是不可能的

立法院副院長江啓臣24日接受媒體人黃揚明專訪。 圖：翻攝hitfmYT

[Newtalk新聞] 美國國務院上週批准總額約3,500億元新台幣對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今（24）日接受專訪直言「比較罕見」，過往都是通過預算後同意要買，美方還要知會國會才會公布，不會在這個階段就公布，這的確蠻特別的，也代表美方非常重視軍售這件事。他表示，美國在台協會這段時間應該頻繁與各政黨接觸，尤其是國會，可能都會關心到這筆國防特別預算的問題。

江啓臣表示，過去沒有那麼多「功夫」，現在美方非常務實，知道國會裡誰是多數，儘管三黨不過半，在野的確是多數，會影響到相關決定，包括預算、法律等，針對國防特別預算這件事，這些作法蠻明顯的。

立法院國民黨團與民眾黨團昨日再度在立院程序委員會封殺價值1.25兆元新台幣「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。美國在台協會就在昨日程序委員會召開1小時前，透過臉書公開副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。

主持人黃揚明詢問，國民黨這樣是否會有壓力？江啓臣表示，基於中華民國過去與美國關係，不管是國會還是行政部門，沒有壓力是不可能的，美中台這種特別關係下，台美關係不只雙邊，甚至會影響三邊與區域關係及安全，所以作為負責任政黨，不可能不在乎與美方的關係。

江啟臣表示，他在擔任黨主席期間，便著手推動在華府設立辦公室的相關事宜，之後該辦公室也持續且頻繁地與美國國會進行互動與溝通。國民黨長期以來與美方維持著深厚的雙邊關係，從美方近期的動向來看，國民黨自然能清楚感受到，美方對此事抱持高度關注。

