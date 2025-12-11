美方出兵委國外海 扣押涉恐非法油輪

美國司法部長邦迪10號在社群平台X，公布了美軍士兵搭乘直升機，垂降至船長號油輪，手持槍械執行扣押行動的45秒影片。美國官員表示任務是由海岸防衛隊執行、海軍支援，他們從停泊在加勒比海的福特航空母艦出發，行動是在國際海域進行，整個過程相當平順，沒有衝突發生。

委內瑞拉國家石油公司內部文件顯示，船長號是在12月2號離開委內瑞拉，船上載運了200萬桶重質原油，一半屬於古巴國家原油進口商。船舶追蹤資料庫顯示，這艘船之前為名阿迪薩，被指控隸屬於伊朗革命衛隊與黎巴嫩真主黨，2022年遭美國列在制裁名單之上。

廣告 廣告

總統川普當天在白宮與商業領袖舉行圓桌會議時，宣布在委內瑞拉外海，扣押了一艘歷年來最大的油輪，記者進一步追問船上的原油要怎麼處理。

美國總統川普說：「嗯，我猜我們就留著吧。」

委內瑞拉外長發表聲明強烈譴責，稱這是「「無恥的盜竊」以及「國際海盜行為」，將以「絕對的決心捍衛國家主權、自然資源與國家尊嚴」，並將向國際機構檢舉、譴責美方的行徑。總統馬杜羅當天在卡拉卡斯的大型集會，對支持群眾表示「美國政府應即停止對委內瑞拉與拉丁美洲的非法且殘暴的干預。」

委內瑞拉總統馬杜羅表示，「我們反對干預主義，反對任何顛覆政權的破壞計畫，美國政府應該專心治理自己的國家。」

近兩個月來，美國在加勒比海部署了全球最大的航母福特號，F-35戰鬥機，15000名兵力，軍事專家形容是冷戰結束以來，加勒比海區域規模最大的軍力集結。參議院外交委員會，馬里蘭州的民主黨籍議員范霍倫，指川普政府扣押油輪以及頻頻攔截打擊運毒船，背後只有一個目的，「那就是用武力推翻政權」。