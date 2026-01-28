美方出手幫酷澎？WSJ：范斯警告南韓總理 不可懲罰美國科技公司

美國副總統范斯1月23日出席華府的「為生命遊行」年度活動。路透社



美國川普政府近日警告南韓，不得以歧視性法規與調查針對美國的科技公司。美國《華爾街日報》獨家報導，美國副總統范斯上週在華府會見南韓總理金民錫，警告韓方不要懲罰包括酷澎在內的美國科技公司。

酷澎（Coupang）總部設於美國，是一家有南韓血統的電商，由南韓企業家金範錫創辦，幾乎所有業務也都在南韓進行，且在川普政府及美國國會擁有強大盟友。

酷澎去年11月爆發大規模用戶個資外洩事件，遭南韓社會嚴厲抨擊，南韓政府更揚言撤銷其營業執照。

廣告 廣告

知情人士表示，近期許多討論涉及酷澎，也涵蓋平台及人工智慧規則，這令Meta與Google等公司感到憂心。

范斯與金民錫的會面，發生在川普26日在自家社群平台Truth Social宣布，將南韓汽車等品項的關稅從15%上調至25%的幾天前。

知情人士指出，范斯告訴金民錫，美方希望看到南韓政府在對待酷澎等科技公司時，有實質性的降溫。

美國副總統辦公室拒絕置評。

南韓駐華府大使館未回應對范斯與金民錫會議的置評請求，但金民錫在會後告訴南韓媒體，他告訴范斯，南韓政府並未歧視酷澎。

儘管川普的貼文重點在於不滿南韓國會遲未追認貿易協議，但知情人士表示，川普的放話正值美方官員對南韓處理多項議題的方式日益不滿之際，包括對美國科技公司的待遇以及針對南韓基督教會的行動。

然而，一位白宮官員表示，科技與宗教議題的持續緊張，並不是促使川普發出的關稅威脅原因。該名官員表示：「雖然川普總統降低對南韓的關稅，但南韓在履行承諾方面沒有任何進展。美韓關係中其他所謂的爭議，與總統的決定無關。」

儘管川普的貼文暗示將立即提高對南韓的徵稅，但政府至今尚未採取行動更動關稅稅率，這為兩國政府間的談判留下空間。

南韓政府急派正訪問加拿大的產業部長金正寬前往華府，但白宮未對關稅威脅或談判是否可行發表評論。

川普發文前，南韓國會議員與官員已對酷澎進行數週調查，調查結果可能導致該公司因發生南韓有史以來最大的資料外洩事件之一，以及其他有關其商業行為和員工勞動條件的投訴，而受到監管、罰款和處罰。

這些調查已促使酷澎南韓主要子公司的執行長朴大俊下台，而臨時繼任者、首席行政長羅傑斯（Harold Rogers），涉嫌違反南韓法律的妨害公務與妨害營業罪，預定接受警方預定偵訊前，本月離開南韓。酷澎拒絕評論其行蹤，但一名知情人士表示，他已返回首爾繼續配合南韓當局。

南韓當局亦搜索酷澎在當地的辦公室。該公司是該國第二大私營雇主，同時標榜自己為美國企業。

針對監管美國科技公司的分歧，已經為川普政府與南韓政府於去年10月達成的美韓貿易協議帶來複雜影響。

知情人士稱，美國貿易代表署辦公室去年12月取消原定與南韓政府就協議舉行的會議，部分原因即是擔憂首爾的數位監管以及針對美國科技公司的行動。

最近幾週，南韓國會議員提出線上平台公平競爭規則法案，將對科技公司施加新法規，可能違背初始貿易協議中的承諾，而川普26日的社群媒體貼文已讓美韓協議面臨風險。

知情人士表示，雖然范斯未對金民錫發出明確威脅，但他的意思是，持續針對美國科技公司的行動，可能意味著美韓貿易協議會面臨更多波折，進而可能導致協議瓦解，並對南韓商品徵收更高關稅。

這是川普政府去年針對從加拿大到歐盟的網路政策發出關稅威脅後，再次使用這項策略。

一直要求美國政府解決挑戰美國公司的數位貿易問題的產業團體「資訊技術與創新基金會」（ITIF）主席阿金森（Rob Atkinson）指出：「他們覺得現在擁有籌碼。他們想確保在最終敲定協議前，這些核心問題能得到解決。」

知情人士透露，當金民錫在行程中前往國會山莊參加午餐會時，包括韓裔美籍聯邦眾議員戴夫•閔（Dave Min）和金映玉（Young Kim）在內的國會議員，詢問酷澎是否受到與南韓公司不同的對待。金民錫表示這並非歧視，就像有人認為去年美國對喬治亞州現代汽車工廠的移民搜查，不應被視為針對現代汽車一樣。

范斯的警告凸顯酷澎面臨的身分危機。金範錫於2010年創立酷澎，2021年首次公開募股時總部位於首爾。之後酷澎將總部遷至美國西雅圖，重塑為美國公司，聘請包括前白宮秘書波特（Rob Porter）在內的川普政府前朝官員擔任首席全球事務長。

但酷澎大部分收入仍來自南韓。酷澎在老家建立了忠實的客戶群，但也疏遠一些地方競爭對手。後者認為酷澎在南韓身為市場主導者，卻聲稱自己是美國公司，並不公平。

自個資外洩事件以來，酷澎股價已下跌約30%。

更多太報報導

黃仁勳收大禮！人還在中國 獲北京批准「放行首批H200晶片」

侵烏近4年傷亡120萬 智庫揭俄軍損失達「二戰後所有戰爭總和5倍」

快訊／南韓前第一夫人金建希「香奈兒包收賄案」 遭判1年8月有期徒刑