國民黨跟民眾黨仗持國會多數優勢，不斷阻擋國防特別預算，民眾黨主席黃國昌接受專訪時，甚至指美國在台協會（AIT）處長谷立言介入台灣的內政太深，引發熱議。對此，律師黃帝穎直言，美國國務院跟AIT齊聲挺國防預算，黃國昌說法遭到美方連環打臉，「就把黃國昌打得滿地找牙」。







黃帝穎以「黃國昌被美國一日雙打臉」為題，發文指出，黃國昌配合國民黨10次杯葛國防特別條例，迎合中國侵台戰略，引發美國跨黨派國會議員關注，但黃國昌竟稱AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，與華府態度落差大，明顯造謠傷害台美關係，隨即遭到美國國務院及美國在台協會雙打臉。

美國國務院、AIT齊聲挺軍購預算 律師諷黃國昌說法遭連環打臉

接著，黃帝穎分2點說明，首先，美國國務院重申立場，就把黃國昌打得滿地找牙。美國國務院5日重申與AIT一樣支持國防預算。美國國務院發言人回應：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」；美國重申立場，狠打臉黃國昌訛稱AIT與華府態度落差大的謠言。

原文出處：快新聞／美方力挺軍購預算 律師諷黃國昌被打得「滿地找牙」

