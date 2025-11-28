美方力挺？洩台積電機密「羅唯仁住處遭搜索」 美國務院首發聲

國際中心／黃韻璇報導

台積電25日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。26日高檢署搜索羅唯仁在台北、新竹的住居所，查扣電腦、隨身碟等證物，並聲請假押其股票、不動產獲准。對此，美方也首度回應，美國國務院表示，「對搜索行動不予置評」。

台積電前資深副總羅唯仁，疑竊取2奈米先進製程資料，「帶槍投靠」美商英特爾。（圖／資料照、翻攝自工研院臉書）

本月25日，台積電對羅唯仁提起法律訴訟。高檢署表示，羅唯仁涉嫌違反國家安全法案，於本月18日獲知後，立即於同日剪報分他字案偵辦。經初步釐清案情，於26日下午，指揮調查局持搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣的住居所進行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物。另檢察官依刑事訴訟法向智慧法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產等，並經法院核准。不過根據中央社報導，羅唯仁於10月間就已出境飛往美國，之後不排除傳喚羅唯仁到案說明，屆時若無正當理由未出席，可能進行拘提或發布通緝。

廣告 廣告

據《路透社》27日報導，針對台積電提告羅唯仁院士一案，英特爾（Intel）發表聲明，表示「英特爾秉持嚴格的政策和管控措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密尋隙或智慧財產權。英特爾嚴格履行這些承諾」，然而聲明中卻指出，根據英特爾掌握的所有消息，「沒有任何理由相信針對羅先生的指控有任何依據」，展現出英特爾力挺羅唯仁的態度，此外，英特爾發言人也表示，歡迎羅唯仁重返公司。

據美媒《俄勒岡人報》（Oregonlive）報導，針對羅唯仁一案詢問美國國務院看法，美國國務院表示，「目前對搜索行動不予置評」。

更多三立新聞網報導

台積電提告羅唯仁沒用？旅美教授曝「結局已經寫好了」：川普在背後撐腰

劉德華爆曾「欠債1.6億」！向太霸氣出手給錢：完全沒寫借據

中國大使稱「台灣省要高市早苗道歉」！台駐日代表處嗆1句 日網9萬人讚

馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟

