美方協調高層下令？台灣之盾軍購案遭疑「由上而下」 顧立雄：沒這問題
記者詹宜庭／台北報導
因應中國軍事威脅，總統賴清德宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），有媒體質疑，傳統軍購是「由下而上」，國軍依據戰備需求後送總統核定，但特別預算中的建案是「由上而下」，美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理。對此，國防部長顧立雄今（1日）受訪表示，軍購沒有由上而下的問題，若是指「台灣之盾」概念的話，國軍一直以來不斷提升防空系統的能力，凡有助整體防空目標能力達成，都是未來籌購的潛在項目。
有媒體報導指出，「台灣之盾」的構想在10月由高層公開提出，傳統軍購是「由下而上」，國軍依據戰備需求，依序納入五年兵力整建、系統分析、建立期程工項等繁雜程序，再送總統核定，但特別預算中的建案是「由上而下」，美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理，在美方指導下統一操作，將進度落後的加速，統一將作業需求、期程、工項、整規書核定。
對此，顧立雄說明，軍購沒有由上而下的問題，若是指「台灣之盾」概念的話，國軍一直以來不斷提升防空系統的能力。現在進一步的是說，對於任何能增加重層攔截網，有效透過AI輔助整合相關的感知系統、提高攔截力，這是整體防空的目標。凡有助整體防空目標能力達成，都是未來籌購的潛在項目。
另對國防部今年4月通過戰鬥加給和志願役加給增加新制，國民黨立院黨團再推「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院三讀通過，但因齊頭式加薪影響將官流動及人力配置，國防部持保留態度，最終並未編入115年度總預算中。顧立雄再表示，相關的加給調整都在整體規劃項目之一，主要考量每個任務的性質、繁重的程度、艱難性、專業性等。例如無人機，就會涉及戰鬥部隊定義，若符合戰鬥部隊定義，國防部都會爭取領取戰鬥部隊加給。
更多三立新聞網報導
海軍司令唐華因海鯤號被拔官？顧立雄否認：是轉任國防大學校長借用才幹
國軍薪資規畫出爐：「不普加3萬」改擴大戰鬥加給 3類官兵將優先加薪
國軍薪資規畫出爐！無志願役加3萬 王定宇：藍白違法把福利做政治籌碼
徐斯儉出任國防部軍政副部長 總統府：盼為國防革新強化注入全新動能
其他人也在看
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購
二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼...聯合新聞網 ・ 3 小時前
澎湖大行軍! 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照
南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與，澎防部步兵營和空軍馬公基地勤務隊也動員近百名官兵一起行軍，空軍甚至首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與。（圖／民視新聞）參加民眾高喊:「國軍戰力強！」「2025澎湖大行軍」首梯活動熱鬧登場，澎湖漁翁島遊客服務中心前聚集上千名的大朋友小朋友，還有不少遊客，澎湖防衛指揮部步兵營與空軍馬公基地勤務隊也分別出動近百名官兵共襄盛舉，高舉著國旗，一起跨越跨海大橋。小朋友穿著迷彩服，和大人們一起頂著東北季風，橫越25公里的跨海大橋，藉由行軍的過程，認識澎湖獨特的風貌和軍事文化，是澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動。澎湖縣長陳光復：「很開心今天天氣很好，我們辦這個逆風行走，表示澎湖人戰風戰浪的精神。」活動中，空軍首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。（圖／民視新聞）現場還有最新武器裝備展示，最受矚目的就是日前進駐澎湖的天弓三型防空飛彈，首度在澎湖公開展示，吸引大批民眾爭相拍照，就連外國遊客也很好奇。民眾：「看到都非常驚訝振奮，因為這是台灣的軍方，在空軍最強大的防空武器。」民眾：「我覺得我們台灣很棒，防衛能力真的很好。」馬來西亞遊客：「看起來好棒，沒有用過我不知道啊，你要打仗的才知道啊，不過不要打仗，最好不要打仗。」國軍弟兵：「瞬間用力，大力往前拉一次往前拉。」民眾也能親自下場體驗拉炮。在台海情勢緊張之際，結合全民國防教育，讓國人了解國軍實力和軍事防衛的重要性。原文出處：澎湖大行軍！ 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照 更多民視新聞報導"海鯤號"今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數「中國5大新軍事據點」曝光 美國防部：4年內飛彈增至3500枚民視影音 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 10 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 13 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 3 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 12 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 1 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前