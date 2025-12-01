美方協調高層下令？台灣之盾軍購案遭疑「由上而下」 顧立雄：沒這問題

記者詹宜庭／台北報導

有媒體質疑軍購案「由上而下」，顧立雄駁斥稱沒有這個問題。（資料圖／翻攝畫面）

因應中國軍事威脅，總統賴清德宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），有媒體質疑，傳統軍購是「由下而上」，國軍依據戰備需求後送總統核定，但特別預算中的建案是「由上而下」，美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理。對此，國防部長顧立雄今（1日）受訪表示，軍購沒有由上而下的問題，若是指「台灣之盾」概念的話，國軍一直以來不斷提升防空系統的能力，凡有助整體防空目標能力達成，都是未來籌購的潛在項目。

有媒體報導指出，「台灣之盾」的構想在10月由高層公開提出，傳統軍購是「由下而上」，國軍依據戰備需求，依序納入五年兵力整建、系統分析、建立期程工項等繁雜程序，再送總統核定，但特別預算中的建案是「由上而下」，美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理，在美方指導下統一操作，將進度落後的加速，統一將作業需求、期程、工項、整規書核定。

對此，顧立雄說明，軍購沒有由上而下的問題，若是指「台灣之盾」概念的話，國軍一直以來不斷提升防空系統的能力。現在進一步的是說，對於任何能增加重層攔截網，有效透過AI輔助整合相關的感知系統、提高攔截力，這是整體防空的目標。凡有助整體防空目標能力達成，都是未來籌購的潛在項目。

另對國防部今年4月通過戰鬥加給和志願役加給增加新制，國民黨立院黨團再推「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院三讀通過，但因齊頭式加薪影響將官流動及人力配置，國防部持保留態度，最終並未編入115年度總預算中。顧立雄再表示，相關的加給調整都在整體規劃項目之一，主要考量每個任務的性質、繁重的程度、艱難性、專業性等。例如無人機，就會涉及戰鬥部隊定義，若符合戰鬥部隊定義，國防部都會爭取領取戰鬥部隊加給。

