美方喊「台積電將投資逾2,000億美元」 經長：複製全球 不要怕技術被抄

[Newtalk新聞] 美國川普政府以加徵關稅要脅台灣半導體產業赴美投資，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前美國媒體專訪時更喊出「台美晶片製造五五分」、台積電（TSMC）在美投資額將逾 2,000 億美元；我方於談判時也承諾要在美國建置類科學園區，相關供應鏈也將投資設廠，種種引發掏空台灣憂慮。

對此，經濟部長龔明鑫昨（15 日）出席表示，將採取「立足台灣、佈局全球」策略，不用怕技術「被人家抄走」，台灣的半導體產業，已成全球 AI 供應鏈的關鍵核心技術，不論是主動或被動，都要有全球布局的思惟。

龔明鑫受邀出席「2026 台灣經濟論壇—鏈結全球 打造經濟日不落國」，並進行專題演講。他提到，台灣長期的產業結構是以供應鏈分工為主。每家企業專注於自己最有效率的環節，進而整合成一個高度競爭的體系。這樣的模式，正好符合全球當前所需；隨著全球進入 AI 供應鏈競爭時代。過去國家的核心優勢可能是能源、軍事或金融，但在 AI 時代，這些可能被快速翻轉，AI 成真正的核心戰略資產。

龔明鑫將台灣半導體業的基礎，比喻為「國王頭上的皇冠或是珍寶，怎麼可能不被大家覬覦？」，認為過去的石油產地引發多少爭端？既然台灣無法做到敝帚自珍，那麼不論是主動還被動，都要主動規畫全球布局、經濟日不落國，而不是被動因應。

龔明鑫強調，若台灣選擇封閉、不連結世界，反而是最危險的事，不須擔心技術被抄走，若是核心技術，只在台灣是非常危險的事情。應透過與美國、日本、歐洲等連結，複製到全世界，才是對台灣最安全的事。

盧特尼克 11 日接受《CNBC》採訪時批評，拜登政府根據《晶片法案》給台積電約 60 億美元補助，讓台積電在美國興建並擁有價值 600 億美元廠房「是不對的」，認為「我們會讓台積電在美國設廠投資逾 2,000 億美元，創造 3 萬個工作機會，這才是我們該做的」；並表示之後的投資額還可能會激增至 1 億美元。

