美方報告陸2027具攻台能力？ 揭仲：除非美軍介入否則有困難

美國戰爭部23日發布《提交國會年度報告：涉及中華人民共和國的軍事與安全發展》，這是川普總統第二任期首份大陸軍力報告，內容指出，大陸預期在2027年底前具備對台戰爭取得勝利的能力。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲認為，大陸攻台行動包括攻台、因應美軍兩部分，如果是在美軍干預的情況之下，解放軍2027年應該還不具備能力。

美國軍方最新報告稱，解放軍2027年將具備攻台能力。(圖/美聯社)

揭仲表示，解放軍的武力犯台作戰包括兩個部分，一個是進攻台灣本身，另一個是準備應付美軍。他認為，大陸想要追求的最理想狀況，是希望在美軍干預沒有產生足夠的影響之前，迅速在台灣周邊創造絕對有利的態勢。

揭仲指出，首先，解放軍登陸台灣，光是第一波就可能要輸送12到15個旅，也就是6萬到7萬人，要完全依靠軍事運輸工具，包括兩棲戰車、氣墊船、登陸艦，乃至於運輸機跟直升機。因為在第一波部隊成功控制一個登陸基地後，民間的滾裝貨輪才能派得上用場。

揭仲認為，大陸攻台第一波兵力須完全仰賴軍用輸具；圖為大陸的076型兩棲突擊艦四川號。(圖/中國軍網)

揭仲表示，其次，登陸台灣作戰所需要動員的物資、人力跟物力，其實有相當的比例在一開戰沒有多久就要備便，所以這需要高度的後勤跟動員效率。

揭仲指出，第三就是控制現代化複雜聯合作戰的能力。他認為，這3項能力，大陸在2027年的時候應該都不具備。

揭仲。(圖/截自揭仲臉書)

揭仲表示，如果解放軍只是單挑台灣，沒有任何外力的介入，也許2027年可以達到目標，但是現在的狀況是要面對美軍可能的干預。所以在2027年要能夠在美軍的干預產生足夠影響之前，快速底定台灣的狀態，他認為大陸還是力有未逮。

在還沒有看到美方的這份報告全文前，揭仲傾向認為，可能假設所謂的2027年具備作戰能力，應該是說在如果單獨只針對台灣的情況下。但是如果要考量美軍干預對於解放軍所造成的影響，他個人覺得，從相關的一些資料顯示，大陸2027年應該還沒有辦法具備這樣的條件。

