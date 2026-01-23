美方對台軍售好消息不斷！張育萌指「建立準同盟關係」：就是在對黃國昌、藍白喊話

專注提升國防的八年1.25兆國防特別條例如今仍因在野杯葛，無法進入程序委員會進行監督，對此持續聲明支持軍購的美方動作積極，美國在台協會（AIT）處長谷立言不但再三表明立場，美國參議院更通過「豪豬法案」，加速對台軍售。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文點出，美國頻頻公布對台好消息，就是要對黃國昌和藍白喊話，結果還在裝聾作啞。

張育萌表示，黃國昌絕對得罪美國了，這禮拜美國從參眾議院到AIT陸續出招，完全沒在客氣。

張育萌提到，AIT於22日直接揭露Northrop Grumman公司已經在台灣設立中口徑彈藥測試場。他認為，目的很清楚，就是要讓台灣越來越「自主」；以後台灣可以用國際標準測試彈藥，完成技術移轉和專家培訓後，政府可以自行製造和研發。



張育萌續指，美國研發作戰人工智慧技術的 Shield AI 公司，去年起跟台灣的漢翔公司合作，AIT處長谷立言證實，Shield AI 公司採購千萬美元的台灣零組件。他也說，美國很罕見為台灣的「抗敵意識」背書，谷立言日前公開表態，「台灣人願意保衛家園的比例，比起 2022 年戰爭爆發前的烏克蘭還要高。」



張育萌提到，美國參議院通過「豪豬法案」，把台灣納入武器出口「較短認證」名單，美國原本規定軍售需要「30 天」知會國會的時間；通過後，對台灣開特例綠燈，「知會國會」等待期縮短成 15 天，甚至眾議院提出的版本更躍進，直接把台灣定義成「北約+」國家，身兼眾議院軍委會副主席的 Rob Wittman 議員，日前親自發新聞稿公布。

張育萌說，眾議院撥款委員會22日公布，撥款 10 億美元給國防安全合作署，用在「台灣安全合作倡議」，用在給台灣提供新購國防裝備和軍事訓練，可以用到明年 9 月底；同時，另外撥1.5億美元，用來提供台灣的國防物資。

對此，張育萌直言，美國絕對不是省油的燈，從參眾議院到 AIT，都在跟台灣建立「準同盟關係」。他點名黃國昌和藍白，要不要猜猜看，美國這禮拜大張旗鼓，每天都「切香腸」公布對台灣的好消息，是想對誰喊話？

對於美國積極作為，張育萌分析，用膝蓋想都知道，除了中國之外，就是叫台灣的在野黨不要再說一套做一套了，藍白喊要監督，結果連續八次狂擋國防特別條例；黃國昌還千里迢迢跑了一趟美國，說要自提版本，結果下週都要辭職了，現在除了把機密軍購文件偷拿出委員會以外，至今提案版本連個鬼影都沒看到。

張育萌表示，谷立言22日也直接講大白話了：「賴政府提出的 1.25 兆特別預算至關重要」，接著說「自由不是免費的（Freedom is not free），美國只在盟友自助的前提下提供協助。」

張育萌再酸：「用膝蓋想都知道這句話在對誰說。黃國昌和藍白還在裝聾作啞。」

(圖片來源：張育萌臉書、三立新聞網)

