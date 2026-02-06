美方已給3軍售發價書「3月31日支付首期款」！國防部盼立院速審特別預算

賴政府提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」持續卡關，引發關注。國防部今天（6日）表示，美方已正式提供其中3項軍售案的發價書草案，我方會積極爭取展延發價書簽署效期，並盼望立法院盡速完成審查，以利國軍建軍備戰。

第10軍團下轄部隊發射拖二B式飛彈。（圖／軍聞社）

國防部表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

澎防部反甲連官兵發射標槍飛彈。（圖／青年日報）

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

M109A7自走砲。（圖／美國陸軍）

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

