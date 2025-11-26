美方建議台灣出資升級菲國美軍基地 藍營怒轟：把台灣當「盤仔」

國民黨立院黨團26日開記者會痛批，賴清德政府砸下天價軍費，換到的卻是國家尊嚴被踐踏。（張睿廷攝）

美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）建議由台灣出資協助升級菲律賓境內美軍基地，引發國內譁然。國民黨立院黨團26日開記者會痛批，賴清德政府砸下天價軍費，換到的卻是國家尊嚴被踐踏，竟然要台灣負擔菲律賓的美軍基地，國防預算是保護台灣，不是保護別人，簡直是把台灣當「盤仔」，任何國際協議都須依法送立法院審查，行政部門絕無繞過空間。

USCC在最新年度報告中建議，美國國務院可透過海外軍售案，讓台灣以「非武器支援服務」形式負擔美軍在菲基地升級費用。

國民黨立委賴士葆指出，他日前在立院詢問外交部，次長已證實相關內容，等於要求台灣負責第一島鏈多座基地的非軍事設施與維護，金額不明，形同把台灣當成盤仔。

國民黨黨團首席副書記長林沛祥表示，美菲之間有EDCA，美軍使用9座基地，美方去年也才大規模升級跑道與機庫，但台灣沒有EDCA，也與菲國沒有任何防衛協議，美方卻要求台灣補貼基地升級，外交部還說「可以討論」。這完全把台灣當提款機，要我方簽下一張用途不明的空白支票，哪個有尊嚴的國家會接受？

林沛祥說，國防預算是保護台灣，不是保護別人；民進黨政府沉默就是默許，不拒絕就是同意，他要求政府說清楚，是否已與美方討論、是否有前置作業、是否在密室裡原則同意。林強調，國際協議必須依「條約締結法」進入立院審查，中華民國願意合作，但不會為他國軍事基地埋單。

國民黨團書記長羅智強回顧，國民黨10年前執政時，沒人認為兩岸會爆發戰事，國防預算約3000億即可維持安全，當時共機不敢越中線，也沒有圍台軍演，台美關係穩定；如今國防預算9400億，再加上賴清德總統宣布的1.25兆特別預算，合計已達2.2兆，但中線失守、共機艦擾台常態化，換來的卻是喪權辱國。

羅智強批，賴清德天天喊窮，卻還要台灣替別國升級基地。烏克蘭今日的處境正是前車之鑑，割地、限武、不得入盟，和平協議淪為投降協議；台灣難道要走同樣的道路嗎？這些才是最令人痛心的地方。

