美方批在野刪減國防預算令人失望 國民黨遺憾：應用同樣標準要求民進黨

包含國防預算在內的今年度總預算、1.25兆元軍購特別預算在立院皆尚未付委，美國政壇近日接連點名在野黨，直呼失望、向中共卑躬屈膝。對此，國民黨中央直言，針對美方在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾；國民黨立院黨團也說，期盼未來能有更充分、直接與正確的溝通管道，以避免類似誤解擴大。

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）透過社群平台X發文，點名台灣在野黨大幅度刪減總統賴清德的國防預算，令他感到失望；此外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）也在X平台上發文抨擊國民黨，「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」

國民黨文傳會表示，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。而美國川普總統預計四月訪問中國大陸，增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

國民黨文傳會說， 修法後，國軍志願役加給從每月1萬3千元、1萬5千元，調高至3萬元，一年預算支出增加300億元。民進黨為什麼不同意？美國士兵平均月薪7萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。

國民黨文傳會詢問韋克爾，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨？且美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

國民黨立院黨團書記長林沛祥則重申，媒體報導「在野黨大幅刪減國防預算」，事實上「115年度中央政府總預算案」及行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，均擱置於程序委員會，且民眾黨團版「軍購條例」雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來「刪減」之說。

林沛祥說，任何外界將立法院尚未開始全面審查之預算程序解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀；國民黨團要對此錯誤表述表示關切與澄清。

林沛祥強調，立法委員依法行使預算審查權，依法不可任意違法行使職權。審查任何政府提出之總預算，包括國防相關支出，皆應在國會法制框架內，秉持程序正義與法治精神進行。國會議員本人不應、也不會在執行職責時違反相關法律規範。對於任何含沙射影或暗示違法審查總預算的言論，國民黨團予以高度重視並保留後續法律及政治回應之權利。

林沛祥表示，國民黨團一貫堅定支持強化國家防衛能力，並將持續支持中央政府在合法合憲框架下充實國防力量的努力。同時，國民黨團高度重視與國際盟友之軍事合作與信任關係，並期待盟友履約交付相關裝備與支援，以實質提升我國防衛能力。

林沛祥重申，從目前交流情況觀察，美國部分盟友或政要之言論可能基於對台灣立法院程序與政治運作的不完整認知而產生誤解。對於美方盟友因此發表評論，而未準確掌握台灣國內審議程序的事實，造成不必要的誤會與外界錯誤印象，國民黨團深表遺憾。

他強調，期盼未來能有更充分、直接與正確的溝通管道，以避免類似誤解擴大。國民黨團將持續以建設性態度，正視國防議題及與友邦間的互信合作，共同維護區域安全與台海穩定。



