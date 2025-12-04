美方指關稅談判含訓練人才 學者：也應爭取助台培養技術人才

台美關稅談判進入最後階段之際，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)3日談及台美關稅協議時，提到台灣會訓練美國勞工，並暗示台灣對美投資金額可能超過3,000億美元。學者今天(4日)指出，雖不排除此言是美方希望能再爭取更多利益，但相反地，台灣也可向美方爭取協助台灣訓練技術人才、做技術合作，進而形成良性循環。

台美關稅談判現正處於總結會議前的文書交換，我方盼於年底前展開第六次實體磋商。行政院經貿辦總談判代表楊珍妮1日在立法院答詢時指出，我方沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。不過，美國商務部長盧特尼克3日接受美媒訪問，被問到台美協議是否包括台灣訓練美國勞工生產先進半導體時，他先提到談判仍在進行、不願多談，但也強調「當然，他們(台灣)會訓練美國勞工」。

針對台灣對美投資金額，據媒體報導，盧特尼克先提及台積電對美總投資1,650億美元，再談到美光(Micron)及德州儀器(Texas Instruments)也追加投資，總共在美投資約3,000億美元，他認為若與台灣達成協議，投資金額會更高。

中央大學經濟系教授、樂迦再生科技董事長邱俊榮4日分析，以近期經貿辦、美方釋出的說法來看，談判確實進入收尾階段，盧特尼克此番談話或許是希望能再對台灣要求更多。他並認為台灣現在對外做擴張型投資是國力的延伸，是好事一樁，要幫美方訓練勞工也不是壞事，但台灣也可以透過這些籌碼，要求美方協助台灣訓練特定領域的專業技術人才、展開技術合作。他說：『(原音)我們的製造業最缺的就是在技術方面的提升，特別是我們現在有很多的外匯存底，台幣又有升值的壓力嘛，其實我倒覺得在對美的談判裡面，應該也要包含美國對我們技術人員的訓練，特別是在比較知識性的技術上面，這樣的話，台灣對美的投資那個意義就會來得更好一點。』

中經院區域發展研究中心主任劉大年則說，台積電赴美建廠已經帶了許多台灣工程師前去協助，考量台灣人力、人才吃緊，未來要擴大對美投資時，恐有人才磁吸效應，且美國總統川普(Donald Trump)也不會樂見美國高科技廠房裡面使用大量台灣人，因此他建議應向美國要求，在台灣赴美投資時，美方需備妥完整的人力、人才配套措施。

至於投資金額，劉大年認為，無論美方官員喊出多大數字，都不見得是最後定論，但可以確定的是，從日、韓、歐經驗來看，美國與先進國家關稅談判就是會要求開放市場、增加採購、對美投資三大條件，且依照經濟規模，台灣對美投資金額較可能落在日、韓之間。(編輯：宋皖媛)