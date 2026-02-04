美方接連示警！繼參院軍委會主席後 蓋耶哥再發文斥藍白擋軍購

美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）直言，此刻杯葛國防預算會對台灣安全造成風險。 圖：總統府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」持續在立院遭藍白卡關，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）日前就直言，對於台灣在野黨在國會大幅刪減國防預算感到遺憾。而上週才率團訪台民主黨聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今（4）日也引用美國媒體報導指出，此刻杯葛國防預算會對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。

美國聯邦參院軍委會主席韋克爾於台灣時間3日上午8時在社群平台發文直言，對於台灣在野黨在國會大幅度刪減國防預算一事感到遺憾，並呼籲台灣國會應重新審慎考量，尤其是在面對中國威脅持續升高情況下。針對韋克爾發言，國民黨則發5點聲明回應，指稱韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

廣告 廣告

繼韋克爾針對台灣國防預算進行發言，上月底才率團訪台，並晉見總統賴清德的聯邦參議員蓋耶哥今日也引用美國媒體報導指出，現在不是削弱台灣防衛能力時候，並指消減國防預算會損害重要武器投資，尤其正值中國對台威脅加劇的時候，台灣立法院應該重新考慮這項決定。​​​​​​​​​​​​​​​​

查看原文

更多Newtalk新聞報導

憂軍購卡關成國共政治籌碼 綠委：美軍委會主席示警時點不尋常

美參院軍委會主席公開點名台灣在野黨 對刪減國防預算感到失望