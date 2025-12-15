政治中心／綜合報導

台灣積極發展不對稱戰力，在川普總統第一任期時，曾向美國購買MQ-9無人機，拜登政府也曾承諾援贈4架，但現在卻傳出，這4架無人機將"改贈為賣"，對此國防部長顧立雄出面駁斥，完全不是事實。

電影天眼行動，英美軍方跨國反恐，透過MQ-9無人機，高空鎖定目標再轟炸，而這系列的無人機，先前也離台灣不遠，美國前總統拜登，承諾要援贈MQ-9A給台灣，不過現在傳出，美方決定「改贈為賣」，對此，國防部長顧立雄出面駁斥謠言。

廣告 廣告

國防部長顧立雄：「MQ-9B我們本來就有買四架，至於原來要無償軍援的，4架（無人機）部分，國防部長顧立雄，在過程當中也涉及到，一些相關問題跟細節，但基於台海軍事交流的默契，我們沒辦法做公開細節的說明，但我要說明本來原則，要叫我們買這個事情完全不實。」

美方援贈死神無人機沒了？顧立雄駁斥「由贈轉賣」非事實

傳出美方決定將無人機「改贈為賣」，國防部長顧立雄出面駁斥謠言。（圖／民視新聞）回顧整起經過，美國總統川普在第一任期曾批准出售4架MQ-9B無人機給台灣，到了2023年7月底，美國總統拜登更以總統撥款權，軍援台灣3.45億美元，路透社指出，最大贈台項目就是4架的MQ-9A。儘管如今計畫出現變化，但美國前國務院中國政策規劃首席顧問余茂春指出，美國依舊高度重視台灣安全。

美方援贈死神無人機沒了？顧立雄駁斥「由贈轉賣」非事實

哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，美國依舊高度重視台灣安全。（圖／民視新聞）哈德遜研究所中國中心主任余茂春：「美國他對（國防）這方面很重視，你們要把自己的國防，看作是你們自己的事情，然後美國跟你們做後盾，即使沒有美國防護的情況下，你們也應該要增加國防預算。」自助才能人助，台灣要應對中國威脅，得先拿自己拿出實力。

原文出處：美方援贈死神無人機沒了？顧立雄駁斥「由贈轉賣」非事實

更多民視新聞報導

網紅線上教人「假結婚拿美國籍」 返台爽用健保還囂張嗆「拿我怎樣？」遭炎上

吳宗憲跳針質詢顧立雄 溫朗東舉美國例子打臉！

賴清德轟藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖 喊話立院：即刻撤回違憲法案

