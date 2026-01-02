美方故意隱瞞！日媒披露：駐日美軍曾秘密轉移模擬核彈到沖繩

根據《共同社》近日獲得的解密美國官方文件顯示，駐日美軍於1971年曾秘密進行一項轉移計畫。當時美軍因擔心日本輿論發現其在山口縣岩國基地進行的假想使用核武器的訓練，緊急將訓練用的模擬核彈秘密轉移至當時仍處於美軍佔領下的沖繩。這項舉措實質上構成了隱瞞行為，凸顯出美軍在冷戰對峙高峰期，如何在規避日本反核輿論的同時，構築針對蘇聯與中國大陸的核攻擊態勢。

美國解密文件顯示 駐日美軍曾秘密轉移模擬核彈到沖繩。 （示意圖／翻攝美國國防部官網）

根據《共同社》2日獨家報導，這份現存放於美國國家檔案館、由沖繩美國海軍陸戰隊第三兩棲部隊於1971年6月發出的電報證實，於1971年5月軍隊紀念日前，當時駐紮於岩國基地的第一海軍陸戰航空團察覺到有情報專家試圖蒐集核武相關資訊。為了避免訓練暴露，航空團司令下令將模擬核彈從岩國「秘密且迅速地移動」至那霸的美軍設施。

儘管1971年日本國會曾有社會黨議員就此追問政府，質疑此項轉移，但當時政府僅以「日本沒有核武器」進行答辯，並未提及模擬核彈的存在。

日本山口縣岩國基地所在相對位置。（圖／翻攝Google地圖）

解密文件詳細記載，在岩國基地進行核搭載訓練的部隊，包括第一海軍陸戰航空團的攻擊機部隊，以及隸屬於海軍第六艦隊、負責監視朝鮮半島動向的巡邏機部隊。電報強調，第一海軍陸戰航空團原定於1971年7月承擔針對蘇聯與中國大陸的核戰爭單一綜合作戰計畫（SIOP）任務。文件中明確指出，為了能完全執行該核任務，「搭載訓練是不可或缺的」，證實了美軍當時在日駐軍的實戰準備程度。

由於1971年正值1972年5月美國「返還」沖繩的前夕，日本國民對沖繩動態高度關注。駐日美軍當時極度擔心，若在岩國繼續訓練，或是在沖繩的後續動作被媒體拍攝到，將引發不必要的麻煩。歷史紀錄顯示，1971至1974年間，岩國的航空部隊確實多次在沖繩本島周邊反覆投下模擬氫彈，顯示美軍利用當時沖繩的特殊法律地位，作為維持核打擊能力的隱蔽據點。本次官方文件顯示美軍在岩國進行了為航空器搭載核武器的訓練，暴露了美軍曾把日本本土基地當作「戰術核打擊門戶」的真實歷史。

