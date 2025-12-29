美方施壓在野別擋1.25兆軍購？黃國昌：至今沒有任何美官員來接觸

1.25兆軍購特別條例目前仍在立法院程序委員會卡關，對於是否遭美方關切，黃國昌今（29）日表示，從特別條例送到立法院到今天為止，美國政府包含AIT，沒有任何一位美國官員和他接觸，他也沒有授權任何人接到任何指示。



黃國昌表示，民眾黨的立場很清楚，請總統賴清德履行承諾，到立法院進行報告，這個特別條例2張A4紙就要1.25兆，立法院如果放行，是對不起台灣人民，要買什麼東西、什麼時候交貨都不知道，怎麼有這麼荒謬的事情？民進黨政府的國防政策，到底是要買到武器還是付錢就好？



黃國昌指出，現在台灣的狀況是付了7000億東西沒拿到，但民進黨政府似乎不緊張，當初跟國會要錢的時候，說這些東西都很必要，不買沒辦法防衛國家安全，但東西在哪裡？更誇張的是賴清德為了掩飾獨裁，說中共2027年要做好武統準備，那請問2030年才要交貨的飛機，要怎麼保障台灣安全？是在買辛酸的嗎？把台灣人的凱子、笨蛋嗎？



對於中共今日繞台軍演，黃國昌說，民眾黨表達嚴厲譴責，這樣子做完全無助於區域穩定、兩岸和平，只會把台灣人民推的愈來愈遠，不會有任何積極正面的效益，對兩岸人民造成的只有阻礙。



民眾黨也發聲明表示，對於中共軍演表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。



民眾黨指出，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推。台灣民眾黨呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。





