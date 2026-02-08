美方施壓軍購？ 蘇一峰：綠營為何沒對美製武器遲交下通牒

立法院持續封殺1.25兆元國防特別條例，國防部6日表示，拖式（TOW）飛彈續購、標槍（Javelin）反裝甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，美國已提出發價書草案，我方需於3月31日支付首期款；外界認為是美方對台灣通過國防特別預算時程下最後通牒。對此，胸腔科醫師蘇一峰批評，美國售出武器一直拖延沒送過來，民進黨政府怎麼沒有設定最後通牒？

國軍的標槍反裝甲飛彈。(圖/軍聞社)

蘇一峰7日在臉書貼文表示，美國牌已經被民進黨打爛了，美國牌打爛變成了美國派！一直開出天價的送錢去美國。

蘇一峰認為，既然是合理的軍購，為什麼不能把購買名目送到立法院去審查？美國爸爸售出武器一直拖延沒送過來，民進黨政府怎麼沒有設定最後通牒？支持立法院必須審查國家預算！

蘇一峰。(圖/截自蘇一峰臉書)

網友紛紛留言，「M109A7美國也在換裝，不用怕像F-16V交貨慢；拖式和標槍都是反坦克武器，這次是美國爸爸要我們囤貨，台灣這兩樣都有千枚的彈現貨在手了」、「買骨頭，還要看美臉色」、「美國喊的是1.25兆嗎？」、「給了還不知道會不會送過來呢！」、「在野不擋對不起人民」、「萊爾有什麼資格花後面幾年的預算啊？？」、「原來預算還沒過就可以決定付頭期款？」、「美國一直要求我們買軍購，在台美關係史上最好的今日…應當要求美國改賣新型戰機、軍備給我們！」

