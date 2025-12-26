美方施壓？台灣禁止強迫勞動指引明年初上路 勞動部回應了

巨大公司產品遭美方以涉強迫勞動為扣押。（報系資料照）

近日前立委爆料稱美方施壓我國要求比照美國的「強迫勞動」標準，勞動部長洪申翰26日坦言，不止關稅議題，國際也要求正視強迫勞動或公平招募，當台灣在國際供應鏈扮演更多角色時，也要面臨勞動法規及環境上挑戰，將規劃禁止強迫勞動指引於民國115年年初上路。

禁止強迫勞動是受美方壓力要求？洪申翰表示，要求台灣供應鏈加強「禁止強迫勞動」管理不止美方，很多國際品牌要求若台灣供應鏈有使用移工就應要有改善，如歐盟《強迫勞動條例》（FLR）及《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）也都有要求，不單只是來自美方，而是整體供應鏈管理要求提高標準，面對貿易環境及國際供應鏈要求，管控好風險也是提高台灣廠商競爭力的方式。

