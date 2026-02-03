美方為國防預算連批藍白 林佳龍嘆「國際憂台防衛決心」：值得在野深思

包含國防預算在內的今年度總預算、1.25兆元軍購特別預算在立院皆尚未付委，美國政壇近日接連點名在野黨，直呼失望、向中共卑躬屈膝。外交部長林佳龍今（3日）說，國防預算是台美雙方努力爭取，如今卻仍無法付委，因此能理解國際擔心台灣是否有自我防衛的決心。

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）透過社群平台X發文，點名台灣在野黨大幅度刪減總統賴清德的國防預算，令他感到失望；此外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）也在X平台上發文抨擊國民黨，「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」

林佳龍下午出席「2026台北國際書展：見證蛻變，分享世界的光華」開幕式，會後接受媒體訪問，他表示，國防預算是台美雙方就台灣國防所需武器及裝備，努力爭取而來。如今時間急迫，台灣必須要加快增強自我防衛的能力跟決心，所以可以理解國際關心。

林佳龍指出，且國防預算獲得美國參眾兩院跨黨派全力支持，現在卻連付委都無法，國際可能會擔心台灣是否有自我防衛的決心。

林佳龍說，外交跟國防是全民之事，更是超越黨派，所以希望立法院能加速付委審查，畢竟任何討論也必須在付委後，才能進行具體討論。若連這步都沒有，加上立法院又休會，「難免國際會有些急」。

至於美國參議員蘇利文（Dan Sullivan）批評國民黨「為向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」，林佳龍則說，國際長年支持台灣，為我方爭取美國軍售，也為國際帶來訊息，這值得在野黨深思。「不管有什麼不同意見，都希望能夠進入實質審查」。

另外，美國在國際組織「退群」，林佳龍則說，我國會繼續努力爭取參加國際組織，包含聯合國周邊組織，世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）或國際刑警組織（INTERPOL）以及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。



