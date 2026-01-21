美方盼汽車及農產品市場全開放...鄭麗君：基於糧食安全、軍工維護能力全力協商...楊珍妮強調做到「根留台灣、布局全球」

台美關稅談判日前得出結果，包括稅率調降不疊加、232條款最惠國待遇，不過有關美汽車進口至今尚未確認。對此，行政院副院長鄭麗君透露，美方期待全面開放市場，團隊則基於糧食安全、軍工維護能力全力協商；而協議中關於採購農產品的內容，因農訪團屬於民間自行採購，最後有刪除。總談判代表楊珍妮也證實，汽車關稅方面，美方要求全面開放市場，以降稅或開放市場進行協商。

楊珍妮說明時指出，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家且需參考台灣與他國自由貿易協定（FTA）開放情形，納入市場開放承諾事項。她表示，開放市場或降稅都會與美方協商，未來文本也將送立法院審議。

有關協議中的「商業機會」，楊珍妮表示，基於糧食、能源安全，政府同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，並透過剛簽署的投資MOU，做到「根留台灣、布局全球」，同樣歡迎美方投資五大信賴產業。



談到農產品，鄭麗君說明，從美方採購農產品的內容，因為農訪團屬於民間自行採購，性質不同，政府在最後一刻刪除，簡言之原則上以國營事業既有對美採購計畫為主，包括天然氣、石油。



對於台美將於數周後簽署對等貿易協議，鄭麗君透露，目前正在做法律文字校正，團隊也向美方爭取逾1000項對等關稅豁免項目，還須等待確認。她也說，美方期待全面開放市場，台灣是美國貿易逆差第六大國，持續攀升中，不過談判團隊基於糧食安全、相關軍工維護能力等，盡力與美方協商。

