美方神秘飛機現蹤台海？國防部回應了

空軍F-16型機監控中共殲16型機。國防部提供



中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動「正義使命—2025軍演」軍演，軍事粉專「Taiwan Adiz」團隊發文稱，有神秘的美國軍機抵達台灣周邊，而且沒開訊號，對此國防部情次室次長謝日升中將回應，不便針對他國軍機活動說明。

軍事粉專「Taiwan Adiz」團隊發文稱，有神秘的美國軍機抵達台灣周邊，而且沒開訊號。對此，謝日升並未否認，僅表示台海周邊是國際航道，確實是有其他的國籍的軍機活動，至於是哪個國家，來做什麼，他不便針對他國的軍機活動過多說明。

廣告 廣告

針對中共官媒《環球時報》批評，台灣針對這次大規模演習，竟然完全不知情，也毫無準備。國防部發言人兼任政務辦公室中將主任孫立方強調，國軍無時無刻、無時無刻不做好整備，中共這些行動已經行之有年，這些動作都是必須演練的一部分。

更多太報報導

中共「正義使命」軍演 我國防部：偵獲89架共機、18艘共艦、14艘公務船

中共發動環台軍演 國防部罕見公布最新監控共軍畫面

中國對台發動軍演 國防部：已成立應變中心執行立即備戰操演