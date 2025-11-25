美方肯定臺灣強化自我防衛能力 外交部表達感謝

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德宣布未來8年將投入新臺幣1兆2500億元國防特別預算，向國際展現臺灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。對此，美國在臺協會臺北辦事處（AIT/T）處長谷立言已代表美方表達歡迎，外交部今（26）晚表達感謝美方支持，並強調將持續共同捍衛臺海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

美方並重申，支持臺灣為美國跨黨派長期優先事項，美國將支持臺灣快速獲得關鍵不對稱戰力，以強化嚇阻能力，此符合《臺灣關係法》與數十年來美國政府的一貫承諾。美方也指出，確保臺海分歧能在無脅迫情況下以和平方式解決，與全世界利害攸關。

外交部指出，除行政部門外，美國國會也表達高度關注與支持，包括聯邦參議院軍事委員會主席 Roger Wicker、參議員 Rick Scott，以及聯邦眾議院外交委員會等兩院關鍵委員會與重要議員，均公開肯定賴總統提出的國防預算，再次展現臺灣致力提升防衛力量的決心，並凸顯臺灣是共同強化區域嚇阻的關鍵夥伴。

外交部表示，誠摯感謝美國行政、立法部門及各界友人對強化臺灣自我防衛能力的支持，並強調臺美將持續在《臺灣關係法》與「六項保證」的穩固基礎下緊密合作，共同捍衛臺海及印太區域的和平、穩定與繁榮。