美方要求升值、新台幣恐有波動？央行駁斥：市場不實臆測

中央銀行LOGO。李政龍攝



針對近期部分媒體報導「雖然新台幣年內已升值逾6%，但本季仍預期升值2%至30.2元」、「美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能出現大幅波動」。央行今（11/4）日發出聲明稿，強調新台幣對美元匯率自7月初回穩，今日收盤匯率為30.906元、回貶6.7%；而美國財政部要求新台幣升值的說法是「不實臆測」，籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式評論匯率走勢，影響國內匯市的秩序及穩定。

央行說明，自今年5月初，受到市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，及新台幣匯率恐升值至年底之28元甚至更低匯價等影響，國內廠商產生非理性拋匯，加以外資藉機大量且集中匯入資金，致今年第2季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

央行強調，於此期間，基於職責適時進場調節、請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券，以及多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，之後國內外匯市場供需逐漸回復平衡。

央行表示，從第3季起，因前述措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值的預期，新台幣對美元匯率由7月3日的28.828元開始回穩；今日收盤匯率為30.906元，匯率回貶6.7%，顯示前述媒體評論匯率的報導純屬猜測。

央行指出，影響匯率的因素眾多，不易預測，籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢，致市場產生單向預期，影響國內匯市的秩序及穩定，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，若有不規則因素，如短期資金大量進出，或是季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行重申，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，未來央行仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率的動態穩定。

