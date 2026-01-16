美方視第一島鏈為整體、重點提升國防...黃重諺：國防預算持續被擋確實是中國最想看到的結果

八年1.25兆的國防特別條例不斷被藍白兩黨杯葛，始終無法進到程序委員會實質討論，對此國安會諮委黃重諺今（16日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，美國和周邊國家都為此情況相當擔心，尤其美方著重於強化印太區域安全，希望共同維持嚇阻力量。他也直言，台灣的國防和安全投資被持續推遲、阻擋的情況，則是目前中國最想看到的結果。

黃重諺表示，從這次美方回應黃國昌的說法，以及去年底公布的2025《國家安全戰略》，就能知道特別對於印太區域、第一島鏈整體安全情勢的想法，美國一來希望島鏈各方都要強化國防；第二是美國把島鏈當作一個整體，想要大家都來共同維持嚇阻力量。

廣告 廣告



黃重諺說，美方態度如此，可以了解到在強化印太區域安全政策方面，美國跟我國的利益是一致的。他也提到，包括總預算在內，1.25兆國防特別條例從未進入程序委員會，不管是基於何種理由，但實際上要進入審查，才達成實質監督。



對於八年要花1.25兆提升國防，黃重諺指出，台灣與美國軍方是經過長期商量討論，針對需求提出八年建軍所需的完整方案，其實很難做出刪減，非外傳僅3000億對美軍購；至於八年如此長時間，他表示，西方民主各國都持續強化自身嚇阻能力，為的就是逐年增加有心國家的侵略成本。



對於藍白不斷擋國防預算是否與迎合中國有關，黃重諺表示，自己相信任何政黨不會因為討好中國而在國內做某些杯葛的事，但是台灣的國防和安全投資如果持續被推遲、阻擋，確實是目前中國最想看到的結果。



黃重諺提到，中國去年底的「2025-正義使命」軍演，特別針對「海馬士」多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）當成攻擊目標，因此中國真的對這次相關國防強化方面的項目，以至於整體投資感到介意，對他們想要侵略的企圖有著很高的嚇阻效果。

更多放言報導

國安會諮委黃重諺臉書公開發文評濱崎步「無人演唱會」事件！批中國靠抹殺事實、羞辱個體將5000年文明「推回周口店山洞」

中國舉辦台灣光復80週年大會...黃重諺批「共產黨很愛對台人說教」！指台灣熬過50年殖民地、50年威權統治、38年戒嚴：人民當家才是真正光復