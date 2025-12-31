美方議員齊斥中共圍台軍演...張育萌指兩強格局「世界早選邊站了」：藍白五度擋國防，歷史會記得誰選擇替敵人拖時間

中國解放軍29日展開突襲式軍演「正義使命-2025」圍台，引發國際關注，多名美方政界人士皆跳出來譴責並強調美國對台堅定立場。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，從海巡到海軍，都盡全力避免把台海「內海化」，把議題國際化才能保護好台灣。他也直言，在兩強對抗格局下，世界早選邊站了，任何說「不要選邊站」的人不是過於天真，就是在替邪惡代言；藍白在程序委員會五度擋下國防特別條例，「歷史會記得，誰在最關鍵的時候，選擇替敵人拖時間。」

張育萌表示，大家都在見證時代，解放軍實彈軍演，史上最接近台灣本島；與此同時，藍白在五度狂擋國防預算。

張育萌說，共軍遠火部隊，昨天兩波往台灣方向射擊火箭砲，早上9時從福建平潭打17枚火箭彈，平潭島是中國最接近台灣本島的領土，射彈落在基隆東北方海域，而下午1時，解放軍從泉州石獅再射10枚火箭彈，落在台南西方海域，兩波射擊都沒有飛越台灣。

張育萌提到，美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker針對此事直接在社群X發文，表明中國侵略演練正在升級，目的就是展現解放軍封鎖台灣的能力，並說「美國必須以緊急行動，加速對台灣的軍售。」

張育萌表示，Wicker表態一清二楚，毫不模糊「我們的台灣盟友要放下黨派歧見，全力支持賴總統提出的國防特別預算，已經沒時間可以浪費了！」；同樣是聯邦參議員的Todd Young直接點名北京的行動「魯莽」且破壞全球安全，美國支持印太地區盟友是正確的；參議員Tom Cotton也強調「台灣是美國強韌又可靠的夥伴」。

張育萌說，不只有參議院，眾議員Mario Díaz-Balart痛罵北京軍演就是「恐嚇自由民主的台灣人」，他反對脅迫和侵略，並直言「美國會和台灣站在一起。」

關於美國印太佈署，張育萌指出，原本在菲律賓海活動的林肯號航空母艦，正式進入南海，美利堅級（America-class）兩棲突擊艦的黎波里號目前在東海，駐守日本周遭海域，可以搭載超過 20 架 F-35B 戰機；今年10月底，川普與高市早苗登上的航空母艦華盛頓號，則部署在日本橫須賀。

張育萌也說，福岡和香港情報區到台灣的航班，因中共軍演被迫實施流量管制，台灣國際線航班沒有取消，只是空域受限，許多飛機要繞路而誤點，只有部分過境航班取消飛越。他說，金門和馬祖航班最倒楣，昨日光到中午為止，就有36班金馬飛機停飛，將近6000位旅客被影響。

張育萌表示，民航局緊急調整，在軍演結束後可以飛26班次航班到金門，但軍演結束後，馬祖航線就超過末班機，所以民航局只能請航空公司改明天加開班次。

對於解放軍劃設的軍演範圍，張育萌說，即便波及澎湖淺灘漁場，但因現在是土魠魚旺季，澎湖最西邊的花嶼，漁民還是點起夜燈出海搶捕，而澎湖漁會前天開始，用漁業電台每小時一次廣播，叫漁船收網離開軍演區，多數漁民已經退場，但還是有漁民在海域捕魚。

張育萌點出，中國海警船是軍艦退役後改裝，打著海上警察的幌子，船艦上保留武器系統，對此台灣海巡署為了「護漁」，沒在怯戰，派出連江艦搭載鎮海火箭彈系統，在澎湖出海守護台灣漁場。



張育萌說，昨凌晨3時多，解放軍驅逐艦烏魯木齊艦，強闖台灣鄰接區，我國的班超艦直接火控雷達鎖定，烏魯木齊艦竟然用無線電，指控台灣「嚴重危害安全，必須立即停止挑釁行動，否則我將視為敵對行為，一切後果由你承擔！」我國海軍參謀長邱俊榮則簡短但清楚地說，「在海上通信警告，我們會做必要的防禦性示警。」

張育萌提到，中國也有14艘海警船，侵擾金門烏坵、馬祖和東沙，同樣海巡署派出艦艇一對一監控，廣播驅離要求「立刻轉向」，廣播內容沒在客氣，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈。」、「一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

「你們的國家」，張育萌表示，自己注意到這個細節，這不只是意識形態，這是從海巡到海軍，都用盡全力避免把台海「內海化」，台海議題就是國際議題，全世界都知道，要保護台灣安全，就要把台海議題「國際化」。

張育萌解釋，這也是為什麼，怕解放軍這些騷擾慣犯誤判情勢，中文廣播如果聽不懂，海巡再加一段英文，「就是要播給你中國聽，也讓全世界都知道，解放軍有多丟臉。」

張育萌指出，俄羅斯已經通知，從週四開始一路到三月，要在「北方四島」軍演，故意選在日本聲稱的領土，而且跟中國軍演接力。他表示，國際政治沒有巧合，大家以為的台海議題，已經不再只是海峽兩岸，正在面對的是中俄聯手的威權結盟，在西太平洋挑戰美國建立民主與自由的秩序。

張育萌直言，在這樣的兩強對抗格局之下，世界早就選邊站了，任何說「我們不要選邊站」的人不是過於天真，就是在替邪惡代言；藍白在程序委員會，第五次擋下國防特別條例，這已經不是政黨對立，這是喪心病狂，歷史會記得，誰在最關鍵的時候，選擇替敵人拖時間。

(圖片來源：張育萌臉書)

