美方讚談判實力！網心疼當年「鄭麗君被打巴掌」 鄭惠中晚年慘況曝

娛樂中心／綜合報導

台美關稅歷經多輪協商後正式拍板，雙方簽署投資合作備忘錄（MOU），確認對等關稅為15％且不再疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇，成果曝光後引發關注。科技專家許美華17日深夜轉述美方訊息指出，台灣此次成功爭取到相對最低的關稅水準，整體條件甚至優於日本、南韓，關鍵在於談判團隊展現高度專業與誠意。行政院副院長鄭麗君的表現也獲網友一致肯定，感謝她為台灣付出。不過，相關討論也讓部分網友重提2019年的「鄭惠中打人事件」，直言當年衝擊仍令人難忘，並使鄭惠中晚年的近況再度成為焦點。

華府讚台談判團隊專業 鄭麗君親赴美國坐鎮爭取最低關稅成果





許美華指出，華府智庫友人轉述，美國關稅談判團隊在近一年內接觸多國代表，幾乎未見像台灣如此完整、專業且高層親自坐鎮的談判模式。賴政府上任初期即派出行政院副院長鄭麗君赴美參與談判，其英文職銜為「Vice Premier」，等同副總理層級，美方對此相當驚訝，也視為台灣高度重視台美關係的重要訊號。美方人士指出，鄭麗君對政策細節掌握度高，談判過程中立場清楚、態度誠懇，既能回應美方關切，也能堅守台灣利益，讓美國團隊留下深刻印象。消息人士也透露，台灣先前一度被課以20％暫時性關稅，高於日、韓及歐盟最終的15％，當時美國政府內部其實有不少人替台灣感到不平，認為台灣在談判中已展現最大誠意與高度配合。

外界分析，該暫時性關稅被視為談判施壓手段之一。美方友人更提到，鄭麗君在過去半年頻繁往返台北與華府，甚至曾出現剛返抵台灣又立即搭機赴美開會的情況，展現高度投入與親力親為的談判態度。最終結果顯示，台灣不僅成功以「Taiwan」名義，與主要經濟體一樣爭取到最低關稅，其他談判細節也優於日本與南韓。美方認為，除了半導體產業的不可取代性，台灣團隊長時間、任勞任怨的工作態度，也是關鍵因素之一。許美華直言，這次成果得來不易，台灣社會應該肯定並為鄭麗君率領的談判團隊感到驕傲。





美方狂讚談判實力！網憶當年「鄭麗君被打巴掌」心疼…73歲鄭惠中晚年慘況曝光

華府讚台談判團隊專業，鄭麗君親赴美國坐鎮爭取最低關稅成果。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）















網友回憶舊事 再提2019年「鄭惠中掌摑事件」





隨著鄭麗君談判表現獲得讚賞，網路上也出現大量感謝留言，肯定她「為台灣打拼、始終如一」。不過，也有網友重新提「鄭惠中掌摑事件」，直言當年事件仍令人難以釋懷，替鄭麗君抱不平，留言表示「太糟蹋鄭副院長，超級不捨」。事實上，2019年春節期間，資深女星鄭惠中出席「關懷演藝人員春節餐會」時，情緒失控當眾掌摑時任文化部長鄭麗君，鄭麗君當下一臉錯愕，鄭惠中事後受訪，還囂張嗆打得不夠。

對此，鄭麗君當年在臉書發文回應，強調不提告並不代表暴力行為正確，並指出以暴力表達政治立場，對民主社會與轉型正義都是傷害。她也表示，自己選擇不提告，是希望社會能正視暴力背後的歷史創傷與誤解，透過對話而非衝突，面對分歧。如今，隨著台美談判成果浮上檯面，這段往事再度被提及，也讓不少網友感嘆，時間已證明其堅持與承擔。





美方狂讚談判實力！網憶當年「鄭麗君被打巴掌」心疼…73歲鄭惠中晚年慘況曝光

2019年春節期間，資深女星鄭惠中出席「關懷演藝人員春節餐會」時，情緒失控當眾掌摑時任文化部長鄭麗君。（圖／民視資料照）















曾掌摑部長引議 73歲鄭惠中晚年近況曝光





73歲的資深女星鄭惠中近年定居萬華，生活相對低調。根據《三立新聞網》報導，她透露去年11月因違反《道路交通管理處罰條例》收到罰單，讓她感觸良多。當時她搭乘台北聯營公車20路線，在中正新城站下車後準備返家，因住處就在站牌對面，便直接穿越車道、未走行人穿越線，結果遭警方開單。近年經濟狀況不寬裕，目前租屋居住，並領取低收入戶補助維生。





