美方質疑在野黨軍購 藍委：軍人加薪等法定預算編足就立即實質審查

記者周志豪／台北報導

美國要員屢質疑我在野黨擋軍購，國民黨副主席蕭旭岑反嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國體制只比科長大一點惹議。國民黨立委王鴻薇今緩頰說，台美合作還是非常重要，當然我們有主體性，立院審查有自己的進度。

王鴻薇說，在野黨不是擋國防預算，希望美方了解，過去台美合作基礎應該繼續維持。

國防部指1.25兆國防特別條例中「拖式飛彈續購」等3項軍售案，美方給出期限，期望立院能盡速審查。王鴻薇回應，民眾黨版特別條例已將3項武器採購都含括在內，草案並已經付委，若有時間壓力，開議後可商量加速審查。

國民黨團副書記長許宇甄指出，台灣向美採購多項武器與軍機，累計已付款卻未交付金額逾6000億元，已成國防體系沉痾，在既有採購履約問題未獲改善前，美方若持續推銷新一波軍購，而政府又照單全收，非但無助於提升即時戰力，反而可能排擠真正急迫的人員與制度投資。

許宇甄說，國防核心不只是「武器數量」，而是「人、裝、訓、用」能否形成完整戰力鏈，只要賴政府願承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪與警消、海巡退撫等經費，立院可在新會期立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效審查，讓國防建設回到法治、專業與務實的正軌。

許宇甄批平，賴政府未依法完整編列軍人加薪相關預算，已構成程序與實質上的失職，立院面對「違法未編」的預算項目根本無從實質審查，架空立法權，對基層官兵權益的漠視。

許宇甄提醒，過去4年志願役官兵因待遇與制度問題，選擇賠錢提前退伍者已逾1.2萬人，這是極其嚴重人才流失，民進黨政府卻一味強調「買武器、拚軍備」，卻遲遲不願正視基層官兵長期低薪、負擔加重的結構性問題。

許宇甄說，沒有合理薪資與穩定制度，再先進的武器也無人操作，最終只會讓高價軍備淪為無法形成戰力的庫存設備、破銅爛鐵。

