美方進駐國防部聯合火力協調中心？顧立雄：監軍之說非事實

媒體報導，國防部成立「聯合火力協調中心」，有美方人員進駐，並指為「美國另類監軍」。國防部長顧立雄今天（26日）表示，監軍之說絕非事實，台美軍事交流已制度化，以強化台灣防衛作戰能力，細節不方便透露。

媒體報導，國防部成立「聯合火力協調中心」，有美方人員進駐，國防部長顧立雄 （左）26日表示，監軍之說絕非事實。（中央社資料照）

《聯合報》報導，國防部新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，且席位有大批美國友盟人員所屬，台美傳已實施聯合幕僚作業。《聯合報》指這是「美國另類監軍」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，經濟部、國發會、國科會列席，並備質詢。

顧立雄於會前接受聯訪表示，「監軍」之說絕非事實。台美軍事交流已制度化，深化各領域合作以強化台灣防衛作戰能力，細節不方便透露，而相關既有指揮機制都存在。

媒體另詢問，有報導指「國共論壇」沒著落，是因北京對國民黨阻擋軍購預算的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」。顧立雄說明，不管是年度總預算案的國防部預算或是八年新台幣1.25兆元軍購特別條例，都是因應敵情威脅以及聯合防衛作戰能力的需要，這些預算對國家安全至關重要，懇切希望朝野不分黨派強化自我防衛能力。

顧立雄強調，知會國會的多項案項已公布，也跟美方有過討論；這些整體性規畫關乎盡速進一步提升防衛能力，期盼朝野支持，也願與各黨派溝通，將預算案付委，進入實質審查程序。

至於中共高層張又俠、劉振立落馬，顧立雄表示持續高度關注中共黨政軍高層的異常變動，但基於中國從來不放棄以武力犯台，國軍重視的是持續以聯合情監偵手段，以及與友盟交換情資，掌握各種徵候以判斷中國可能企圖，並持續強化自我防衛能力，因應任何可能突發狀況。