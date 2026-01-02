美方關切軍演敦促北京克制 外交部聲明感謝

美國國務院1日發表新聞聲明，關切中國近日在我國周邊舉行聯合軍演，美方敦促北京克制、停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。（示意圖／達志影像／shutterstock）

中國於2025年底壓線進行圍台軍演，恰逢美國聖誕節休假前後；不過，美國國務院1日也發表新聞聲明，關切中國近日在我國周邊舉行聯合軍演升高緊張情勢，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。對此，我外交部長林佳龍感謝美國政府，並重申台海和平是符合各方的重要利益。

外交部今日指出，除了日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對中國軍演表示關切外，美國的聲明再次展現理念相近國家，明確表達對台海和平穩定的支持立場，外交部長林佳龍對此表示誠摯感謝。

外交部引述國務院於美東時間1日發布的「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，指出中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述已升高不必要之緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。美方支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

而外交部長林佳龍表示歡迎，並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。外交部強調，台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲也顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。

此外，聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域，台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

