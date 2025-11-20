美方預測中共攻台「3時間點」 林佳龍：要做好各種因應準備

針對美國會預測中共可能犯台的3個時間點，外交部長林佳龍今天（20日）表示，台灣一定要做好自我防衛，並結合友邦一起因應。（圖／陳凱貞攝）

中國武力犯台威脅遞增，美國國會昨更曬出報告，直指「共軍可能犯台的3個時間點」，分別為2027年、2035年與2049年。對此，外交部長林佳龍今天（20日）赴立院備詢，並在會前受訪表示，中共善於運用時間表，一方面建軍備戰，同時對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式的外交優勢地位。台灣當然要做好自我防衛，也要結合友邦一起因應，「不是敵之不來，是我由以待之」。

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）昨天發布2025年度報告，指出中國可能進攻台灣的3個關鍵時間點，其中中國建軍100週年的2027年是目標年，並非發動戰爭的時間點，2035、2049才是潛在的攻台時間點。

對此，林佳龍今天上午受邀至立院備詢，並在會前受訪時表示，中共善於運用時間表，一方面建軍備戰，同時對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式的外交優勢地位。

林佳龍表示，台灣當然要做好自我防衛，也要結合友邦一起因應，「不是敵之不來，是我由以待之」。但是大家也知道中共內部問題非常嚴重，至於中共是否會再企圖透過類似「3個80年」發動民族主義，鋌而走險，因此任何情形都要做好各種可能的因應準備。

此外，針對副總統蕭美琴接受立陶宛媒體專訪，談及俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，民主國家不能坐視不理。林佳龍說，中俄本身就是動盪的軸心，這是所世界公認的。

林佳龍表示，特別是在北約高峰會裡，元首高峰會的聲明也得出，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵的推手就是中國，因此世界上理念相近的民主國家更要團結起來因應威權擴張。

至於美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派議員提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。

林佳龍對此表達感謝，並表示美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我國也會在既有基礎上，深化台美交流與合作，特別是在安全、經濟、科技、文化各方面。



