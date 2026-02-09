美方點名「在野卡軍購」掀爭議 韓國瑜新春提「這1字」給賴清德

立法院長韓國瑜表示，考慮用1字建言賴總統。資料照片。'李政龍攝



立法院藍白持續卡關總預算、國防特別條例，立法院長韓國瑜昨天（2／8）透露，新春與賴清德總統會面，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，強調「大事化小、小事化無、逢凶化吉。對此，民進黨團書記長陳培瑜今天（2／9）說，韓國瑜迄今對國防預算沒有作為。綠委王義川則表示，韓國瑜以院長的高度，既然願意出來講，應該能協助國民黨部分人放棄意氣之爭。

韓國瑜受訪時，談到近期美國參議員韋克爾等人，批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，引來國民黨反擊，國民黨副主席蕭旭岑更稱AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。對此，韓國瑜表示，谷立言是美國駐台最高機構負責人，對他應該要有「基本的尊重」。

另外，即將迎來新年，韓國瑜透露，過年時賴清德可能會邀請五院院長去，屆時他會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」韓國瑜直言，自己到了這個年紀，看很多事情、事物的看法，跟過去有所不一樣，希望能找出一條大家都能接受的路，讓國家能往前進。

立法院副院長江啟臣也指出，谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家，應該要相互尊重。

蕭旭岑今日也態度放軟，表示谷立言作為處長他非常辛苦，對谷立言沒有不敬之意，谷立言就是代表美國，這沒有問題。蕭旭岑強調，他僅反映台灣民意，人民感受就是願意合理軍購，但是買的要交貨，國會審理也要照程序進行，沒有冒犯不敬之意。

陳培瑜指出，「很可惜，韓國瑜是唯一有最有機會主持相關公道，促進預算實質審核的人，迄今都沒有作為，還想丟包賴清德總統！」陳培瑜直言，有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？只會丟包，只會甩鍋，沒有擔當。

王義川表示，韓國瑜願意出來提出建言都是好事，也相信依照韓院長的高度，既然願意出來講，應該就能協助國民黨部分人放棄意氣之爭，趕快讓台灣國會回到正軌，讓台灣變成一個正常的國家。「我們非常樂觀這個韓院長的這個說法，我想總統請五院院長大家一起來聚會，能夠來化解這些事情都是好事」。

