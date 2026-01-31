美方：委內瑞拉已釋放所有已知遭關押美國公民

美國當局30日表示，所有已知被委內瑞拉關押的美國公民都已獲釋，這是卡拉卡斯(Caracas)新領導階層做出的重大外交讓步。

美國駐卡拉卡斯大使館在社交媒體上發文表示：「我們很高興證實，臨時當局已釋放所有已知在委內瑞拉被關押的美國公民。」

而在這項宣布的數小時前，秘魯裔美國政治犯魯以爾(Arturo Gallino Rullier)獲釋。

非政府組織(NGO)「刑事司法論壇」(Foro Penal)的西米歐布(Gonzalo Himiob)在X上發文表示：「他已在前往美國的路上。」魯以爾於去年11月被捕，罪名不詳。

委內瑞拉多年來經常以間諜、策劃攻擊等各種罪名逮捕外國人。

外國政府長期以來一直指控這些罪名是捏造的，逮捕行動實際上無異於劫持人質。

但自美國特種部隊本月突襲卡拉卡斯，並逮捕了時任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)以來，委內瑞拉和美國之間長達數十年的敵對關係已有所緩和，且釋放了多名囚犯。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)已著手向外國投資開放委內瑞拉的石油業，並表示將發展與美國的關係。

但放鬆這個軍方支持的政府掌控權力的舉措，卻已大致停止。

該政府宣稱自去年以來已釋放超過800人，但根據非政府組織統計，自去年12月以來獲釋的人數約為400人，且根據「刑事司法論壇」的數據，自羅德里格斯宣布釋囚以來，總共僅約300多人獲釋。

數十名被關押者的家屬已在監獄外焦急地等待了3個星期，盼望著其親人獲釋。

美國總統川普(Donald Trump)已同意和羅德里格斯合作，只要她遵循華盛頓的路線，尤其是在獲取委國豐富的石油資源方面。