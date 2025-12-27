美方3500億對台軍售有變數？軍事專家揪「名單」藏玄機：川普跳票不意外

美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間12月17日宣布最新對台軍售，包含「海馬斯（HIMARS）遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲（自行火炮）」、「反裝甲型無人機飛彈系統」等8項軍售案共計111億美元（約新台幣3500億元），金額遠超前次軍售。對此，中華戰略學會資深研究員張競26日在臉書點出，若仔細審視DSCA發布的8份新聞稿內容，會注意到這8項軍售案，在說明主承包商名單時「充滿玄機」。

張競指出，此次總額111億540萬美元對台軍售案，國防部新聞稿中還特別強調其中「美政府同意供、售之武器裝備」的5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算（國防特別預算）」中的案項，國防部會等立法院通過預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業，突顯對政治高層所倡議「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」立場。他提到，8項軍售的承包商名單中提及「本案主承包商將依據美國聯邦法規，由美國政府透過採購競標程序加以擇選」，這與過去有所不同。

張競分析，過去美國對台軍售多會宣布已經選定的主承包商，此次不同應是基於3項考量，首先是部分軍售涉及國防特別預算，未必能全數順利執行，因此美國政府未積極辦理訪商議約，以官樣文章充數免得過早宣布主承包商，成為哄抬國防產業商股價，影響國內金融市場變數。第二個原因承上述，即便台灣支付軍購款不會有問題，但因仍有變數，競標程序並未完成定案，因此在無法確認承包商。第三是有人認為，美國許多對台軍售主承包商受到中國出口管制的制裁，因此美國政府才刻意語焉不詳低調隱匿主合約商與次要承包商。

隱匿承包商避免中國制裁？張競：自欺欺人

但張競認為，這樣的論述相當於自欺欺人，許多軍售項目是特定生產廠家的獨門生意，完全不可能隱匿與掩蓋此等承包商，且依據軍售標準作業程序，當美國政府代表我國與主承包商完成議價訂約程序，在實際簽訂產製商約時，仍要對外發布新聞稿，過程相當透明公開，美國政府不可能因為主承包商可能遭致北京制裁報復，就以此種掩耳盜鈴手法加以掩飾。他並提到，許多人以為DSCA公布軍售後，勢必會水到渠成順利執行，但煮熟鴨子還是有可能飛掉的，如拜登政府上台之初取消出售台灣M109A6自走砲案，加之目前仍有多項尚未交付、拖欠軍購品項，交運前審慎應對，不可過度樂觀。

最後，張競表示，此次美方對台軍售在「美、共軍共同舉辦的第19屆防務政策協調會談」後宣布，讓不少評論者高度懷疑，北京方面已經先被美國告知即將公布對台軍售；甚至有傳言指出，8項軍售現在才發布，其中受到美中高峰會談進程影響相當明顯。即便美國對台灣的「6項保證」內容中確實涵蓋「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」，但時空轉換戰略情勢變化，當美國總統川普（Donald Trump）積極向北京示好，此種保證跳票，其實也不令人意外。

